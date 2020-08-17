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17 серпня 2020, 15:46 1

У Житомирі затримали терориста "Ісламської держави"

17 серпня 2020, 15:46 1
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Злочинця розшукував Інтерпол
Злочинця розшукував Інтерпол
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Служба безпеки України затримала у Житомирі учасника міжнародної терористичної організації «Ісламська держава», який перебуває у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Згідно з отриманими спецслужбою даними, мешканець однієї з країн Центральної Азії прибув на територію нашої держави для уникнення від кримінальної відповідальності. Перебуваючи у Житомирі, іноземець намагався легалізуватися через одержання посвідки на тимчасове проживання.

Наразі до затриманого судом застосовано запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту.

Нагадаємо, сьогодні ж у Харкові викрито діяльність псевдореабілітаційного центру, де насильно утримували людей.

Житомир терорист СБУ арешт затримання Інтерпол
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