У Житомирі затримали терориста "Ісламської держави"

Злочинця розшукував Інтерпол

Злочинця розшукував Інтерпол

Служба безпеки України затримала у Житомирі учасника міжнародної терористичної організації «Ісламська держава», який перебуває у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Згідно з отриманими спецслужбою даними, мешканець однієї з країн Центральної Азії прибув на територію нашої держави для уникнення від кримінальної відповідальності. Перебуваючи у Житомирі, іноземець намагався легалізуватися через одержання посвідки на тимчасове проживання.

Наразі до затриманого судом застосовано запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту.

Нагадаємо, сьогодні ж у Харкові викрито діяльність псевдореабілітаційного центру, де насильно утримували людей.