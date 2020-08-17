У Житомирі затримали терориста "Ісламської держави"
Злочинця розшукував Інтерпол
Злочинця розшукував Інтерпол
Служба безпеки України затримала у Житомирі учасника міжнародної терористичної організації «Ісламська держава», який перебуває у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.
Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.
Згідно з отриманими спецслужбою даними, мешканець однієї з країн Центральної Азії прибув на територію нашої держави для уникнення від кримінальної відповідальності. Перебуваючи у Житомирі, іноземець намагався легалізуватися через одержання посвідки на тимчасове проживання.
Наразі до затриманого судом застосовано запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту.
Нагадаємо, сьогодні ж у Харкові викрито діяльність псевдореабілітаційного центру, де насильно утримували людей.
Хабар $6 мільйонів: суд заочно заарештував ексміністра екології ЗлочевськогоВсі новини »
17 серпня 2020, 14:45Мер Житомира Сухомлин офіційно заявив про участь у виборах
16 серпня 2020, 13:58В Одесі у туриста з Європи знайшли понад півкілограма кокаїну
14 серпня 2020, 18:43
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
Родинний бізнес очільника Вінницької ОДА, або Пів гектара землі на березі Південного Бугу
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Кіровоградщині