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12 серпня 2020, 14:08 1

САП знову направила в ОАСК підозри Вовку і ще чотирьом суддям

12 серпня 2020, 14:08 1
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Раніше суд повернув підозри суддям ОАСК
Раніше суд повернув підозри суддям ОАСК
Фото з відкритих джерел
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Спеціалізована антикорупційна прокуратура повторно направила поштою керівнику апарату Окружного адміністративного суду міста Києва підозри суддям ОАСК

Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні пресслужби САП.

В САП нагадали, що Окружний адміністративний суд Києва поштовим відправленням повернув підозри суддям ОАСК, "вручені способом, передбаченим КПК України".

"КПК України не передбачено право адміністрації за місцем роботи підозрюваного особи повертати відповідні повістки або іншим чином ухилятись від їх вручення (передачі) таким особам, залишати їх без виконання тощо. Враховуючи вищевикладене, підозри 7 серпня повернуті поштовим відправленням керівнику апарату ОАСК", — йдеться в повідомленні", — заявили в прокуратурі.

Відзначається, що відповідно до ч. 1 ст. 278 КПК України, письмове повідомлення про підозру вручає в день його складання слідчий або прокурор, а якщо це неможливо, воно вручається способом, передбаченим КПК.

Водночас в САП інформують, що, відповідно до ч. 2 ст. 135 ККУ (глава 11 КПК), у разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка для передачі йому вручається під розписку дорослому члену сім'ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання або адміністрації за місцем її роботи.

Відзначається, що відповідно до ч. 1 ст. 136 КПК, належним підтвердженням отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом є підпис особи про отримання повістки, в тому числі на поштовому повідомленні, відеозапис, будь-які інші дані, які підтверджують факт вручення особі повістки про виклик або ознайомлення з її змістом.

"Враховуючи те, що повідомлення про підозри суддям ОАСК вручені з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 136, 278 КПК України, твердження про їх вручення з порушенням вимог ст. ст. 276-278 КПК України є безпідставними", — відзначають в САП.

Раніше повідомлялось, що правоохоронці оголосили в розшук сімох фігурантів справи про можливу спробу захоплення судової влади керівництвом Окружного адміністративного суду Києва. Серед них і голова ОАСК Павло Вовк.

суд підозра Київ САП прокуратура
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