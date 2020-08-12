Главі ОАСК Вовку вручили повістку на допит

Вовк вирішив приховати час допиту

Вовк вирішив приховати час допиту

Faceboоk Павла Вовка

Як повідомляє RegioNews, про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Ось і я сьогодні перевірив силу соцмереж. Як тільки вранці я розписав для НАБУ алгоритм дій відповідно до букви закону, а також написав, де мене можна знайти, то представники Бюро швиденько примчали. Прийшли в ОАСК по-тихому, без піару. Виявляється, якщо хочуть, то можуть навіть дотримуватися норм КПК. A тепер повідомляю офіційно - мені сьогодні вручили повістки на 17-18 серпня. Я прийду на допит. Мені приховувати нічого, я готовий! А в НАБУ готові відповідати за те, що вони творили в останній місяць? Раджу їм повторювати про всяк випадок матчастину ", - написав Вовк.

Він також опублікував фотографії повісток, затерши на них час, на який слід прибути в зазначені дати.

Раніше повідомлялось, що правоохоронці оголосили в розшук сімох фігурантів справи про можливу спробу захоплення судової влади керівництвом Окружного адміністративного суду Києва. Серед них і голова ОАСК Павло Вовк.

Також відомо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура повторно направила поштою керівнику апарату Окружного адміністративного суду міста Києва підозри суддям ОАСК.