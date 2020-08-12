14:47  12 серпня
Мер Рівного Хомко офіційно відмовився від балотування на четвертий термін
19:18  12 серпня
У Дніпрі проходить акція проти "Дніпровського референдуму"
17:54  12 серпня
В зоні ООС зафіксовано три випадки порушення перемир’я, втрат немає - штаб
UA | RU
UA | RU
12 серпня 2020, 17:16 3

Главі ОАСК Вовку вручили повістку на допит

12 серпня 2020, 17:16 3
Читайте также на русском языке
Вовк вирішив приховати час допиту
Вовк вирішив приховати час допиту
Faceboоk Павла Вовка
Читайте также
на русском языке

Очільник Окружного адміністративного суду міста Києва Павло Вовк заявив, що отримав повістку від Національного бюро розслідувань на допит 17-18 серпня.

Як повідомляє RegioNews, про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Ось і я сьогодні перевірив силу соцмереж. Як тільки вранці я розписав для НАБУ алгоритм дій відповідно до букви закону, а також написав, де мене можна знайти, то представники Бюро швиденько примчали. Прийшли в ОАСК по-тихому, без піару. Виявляється, якщо хочуть, то можуть навіть дотримуватися норм КПК. A тепер повідомляю офіційно - мені сьогодні вручили повістки на 17-18 серпня. Я прийду на допит. Мені приховувати нічого, я готовий! А в НАБУ готові відповідати за те, що вони творили в останній місяць? Раджу їм повторювати про всяк випадок матчастину ", - написав Вовк.

Він також опублікував фотографії повісток, затерши на них час, на який слід прибути в зазначені дати.

Раніше повідомлялось, що правоохоронці оголосили в розшук сімох фігурантів справи про можливу спробу захоплення судової влади керівництвом Окружного адміністративного суду Києва. Серед них і голова ОАСК Павло Вовк.

Також відомо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура повторно направила поштою керівнику апарату Окружного адміністративного суду міста Києва підозри суддям ОАСК.

суд НАБУ суддя допит суддя Вовк
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
Всі відео »
Голови ОДА та їх зальоти. Коли Зеленський розпочне чистку обласних "стаєнь"
"За майбутнє": у Полтаві Коломойський "варить каву" з Мамаєм та УКРОПом
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »