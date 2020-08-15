В Черкасах закликають не допустити приїзду хасидів в Умань

Це може нести загрозу для всієї країни

Це може нести загрозу для всієї країни

Фото: Facebook

Про це передає RegioNews з посиланням на пост мера у Facebook.

Нас обурює історія з ухваленням рішення по хасидах. Виходить, українці зараз не мають права вільно відвідати Ізраїль і США, де рівень епідемічної загрози значно вищий від українського. А от місцеві громадяни мають право приїхати в українське місто і вільно святкувати тут релігійне свято", - написав він.

Бондаренко додав, що приїзд хасидів в Умань може нести загрозу не лише для Черкащини, але й для всієї України.

"Десятки тисяч людей, які можуть бути носіями COVID-19, вони несуть загрозу населенню не тільки Умані Черкаської області, але і всієї України. Це порушує права українських громадян, ставить нас в несправедливе становище перед іноземцями", - заявив мер Черкас.

Він закликав втрутитися в ситуацію президента Володимира Зеленського.

У той же час, мер Умані Олександр Цебрій запросив жителів Умані на обговорення питання приїзду хасидів під час пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, що цього року очікується прибуття до Україну від 5 до 10 тисяч віруючих хасидів. Тому держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій доручила Міністерству закордонних справ підсилити та забезпечити безпеку під час святкування Рош ха-Шана через COVID-19.

Раніше повідомлялось, що у Міністерстві закордонних справ України вирішили, що приїзд десятків тисяч паломників-хасидів до Умані для святкування іудейського свята Рош ха-Шана в традиційному форматі в поточному році є неможливим.