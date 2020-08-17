"Знаю, як це": Зеленський про підпал автомобіля "Схем"

Журналістська діяльність не може бути підставою для переслідування

Журналістська діяльність не може бути підставою для переслідування

Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з нічним підпалом автомобіля журналістів програми "Схеми: корупція в деталях" і запевнив, що завжди буде захищати права кожного громадянина, "незалежно від його особистого ставлення" до голови держави.

Про це і про власному аналогічному досвіді він написав у Facebook, передає RegioNews.

Голова держави заявив, що раніше його творча діяльність завжди була пов'язана з досить гострою критикою чинної у той час влади.

"Неодноразово це створювало проблеми колективу. Від неофіційних натяків "хлопці, ви дожартувалися" - до прослуховування, стеження, реальних перешкод і заборон у проведенні концертів або зйомок. Я пройшов все це, я знаю, як це, і ніколи не допущу, щоб при моєму президентстві будь-яка критика влади тягнула за собою переслідування або залякування", - повідомив він.

Зеленський висловив надію, що правоохоронні органи максимально швидко знайдуть зловмисників.

В грудні 2014-го неподалік від палацу "Україна" невідомі спалили моє авто. Поліції знадобилося два місяці, щоб знайти і затримати злочинців. Сподіваюся, що і на цей раз правоохоронні органи максимально швидко знайдуть і притягнуть до відповідальності зловмисників, які підпалили авто програми "Схеми", - зазначив президент.

Він переконаний, що свобода слова – це фундамент будь-якої демократичної країни, а журналістська діяльність ніколи не може бути підставою для переслідування.

Також ситуацію з підпалом автомобіля прокоментувала прессекретар президента Юлія Мендель назвавши подію повністю неприпустимою, і додала, що Україна повинна захистити свободу слова.

Журналістські розслідування – це завжди небезпечна робота. Але ситуація, яка склалася з "Схемами", – цілком неприпустима", - написала вона.

Нагадаємо, в ніч на 17 серпня у Броварах під Києвом біля будинку водія підпалили автомобіль знімальної групи програми "Схеми: корупція в деталях".