На Закарпатті зайнялася районна лікарня, евакуювали 200 осіб

Пожежу гасили 14 рятувальників

Пожежу гасили 14 рятувальників

Фото: ДСНС

Сьогодні вдень, 15 серпня, сталася пожежа у Хустській районній лікарні на Закарпатті. Через пожежу довелося евакуювати 200 чоловік, з яких 160 - пацієнти.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України.

Повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам о 12:02, а вже в 12:15 пожежа була локалізована на площі 16 кв. м та у 12:20 ліквідовано остаточно.

На місце негайно були направлені 2 одиниці техніки та 14 рятувальників, які за 5 хвилин прибули за вказаною адресою та приступили до гасіння. Крім того, через щільноту диму пожежникам довелося евакуювати 40 чоловік персоналу і 160 пацієнтів", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що осередком пожежі стала електрощитова на цокольному поверсі будівлі.

Зазначається, що причина пожежі встановлюється. Постраждалих немає.

Раніше повідомлялося, що за даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, з початку 2020 року у пожежах загинуло майже 1000 осіб. Більшість пожеж сталося в приватному секторі.