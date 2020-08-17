Я не получал заданий от Зеленского, - глава НБУ Шевченко

Глава НБУ говорит, что Нацбанк будет проводить независимую политику

Глава НБУ говорит, что Нацбанк будет проводить независимую политику

Фото из открытых источников

Президент Владимир Зеленский не ставил председателю Нацбанка Кириллу Шевченко любые конкретные задачи перед внесением его кандидатуры в парламент на должность.

Как сообщает RegioNews, об этом Шевченко заявил в интервью "РБК-Украина".

"Не секрет, что при выборе кандидата на главу Национального банка проводились консультации с банковским сектором. И с Национальным банком, и с государственными банками. Я могу предполагать, что по результатам этого обсуждения, где называлось мое имя как потенциального кандидата, у нас и состоялось общение с президентом ", - рассказал Шевченко.

"В общении с президентом не было никаких задач. Не было такого, что он поставил задачу, что сильно популярно говорить - курс. Национальный банк должен и будет проводить независимую политику в рамках того мандата, который ему предоставлен законом. А для президента важно, чтобы эта политика была эффективной, чтобы люди чувствовали ее результаты. Такая у нас была беседа с президентом", - заявил глава НБУ.

На вопрос о том, кто рекомендовал его кандидатуру Зеленскому, глава Нацбанка уточнил, что слышал много фамилий и что это действующие банкиры.

Напомним, 3 июля Рада проголосовала за отставку Якова Смолия с должности главы НБУ.

16 июля в Раде зарегистрировали постановление о назначении главы Нацбанка, кандидатуру Шевченка поддержал профильный комитет. В тот же день Рада проголосовала за назначение Кирилла Шевченко главой Нацбанка.