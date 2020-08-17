Я не получал заданий от Зеленского, - глава НБУ Шевченко
Президент Владимир Зеленский не ставил председателю Нацбанка Кириллу Шевченко любые конкретные задачи перед внесением его кандидатуры в парламент на должность.
Как сообщает RegioNews, об этом Шевченко заявил в интервью "РБК-Украина".
"Не секрет, что при выборе кандидата на главу Национального банка проводились консультации с банковским сектором. И с Национальным банком, и с государственными банками. Я могу предполагать, что по результатам этого обсуждения, где называлось мое имя как потенциального кандидата, у нас и состоялось общение с президентом ", - рассказал Шевченко.
"В общении с президентом не было никаких задач. Не было такого, что он поставил задачу, что сильно популярно говорить - курс. Национальный банк должен и будет проводить независимую политику в рамках того мандата, который ему предоставлен законом. А для президента важно, чтобы эта политика была эффективной, чтобы люди чувствовали ее результаты. Такая у нас была беседа с президентом", - заявил глава НБУ.
На вопрос о том, кто рекомендовал его кандидатуру Зеленскому, глава Нацбанка уточнил, что слышал много фамилий и что это действующие банкиры.
Напомним, 3 июля Рада проголосовала за отставку Якова Смолия с должности главы НБУ.
16 июля в Раде зарегистрировали постановление о назначении главы Нацбанка, кандидатуру Шевченка поддержал профильный комитет. В тот же день Рада проголосовала за назначение Кирилла Шевченко главой Нацбанка.