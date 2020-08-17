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17 серпня 2020, 10:19 11

"Не знайшов нікого, окрім журналістів" - суддя Вовк про допит в НАБУ

17 серпня 2020, 10:19 11
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Допит не відбувся
Допит не відбувся
Фото: з відкритих джерел
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Голова Окружного адміністративного суду міста Києва Павло Вовк заявив, що сьогодні вранці 17 серпня, коли він прийшов на допит в НАБУ слідчого на місці не було. Тому через півгодини очікування Вовк пішов з НАБУ.

Як повідомляє RegioNews, про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

НАБУ — це наш Мідас тільки навпаки. Воно перетворює на цирк все, до чого торкається. Сьогодні о 8 годині ранку мав відбутися допит, заради якого вони так голосно і абсолютно незаконно ніби мене оголошували "в розшук". Я, як законослухняний громадянин, прийшов на призначений час, однак не застав у НАБУ нікого, крім журналістів", - написав він.

Вовк звинуватив слідчих НАБУ в тому, що вони зацікавлені виключно в піарі, а не в розслідуванні справи.

НАБУ потрібен лише піар і нічого більше. Краще б займалися своїм прямим призначенням, боротьбою з корупцією, а не створенням фейків", - зазначив Вовк.

За його словами, адвокати намагалися зателефонувати і з'ясувати, чому слідчий ігнорує власний захід, але він не брав трубку.

Раніше повідомлялося, що Павло Вовк заявив, що отримав повістку від Національного бюро розслідувань на допит 17-18 серпня.

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