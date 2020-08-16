"Тиша" на Донбасі триває: обстрілів від початку доби не зафіксовано
Бойових втрат у підрозділах ООС немає
Бойових втрат у підрозділах ООС немає
Від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.
Про це пише RegioNews з посиланнямна штаб ООС.
Водночас, сьогодні виявлено одне порушення противником домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи. Зокрема, поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Ужівка, ворог здійснював інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів біля Водяного.
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 16 серпня 2020 року Слава...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Неділя, 16 серпня 2020 р.
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