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"Тиша" на Донбасі триває: обстрілів від початку доби не зафіксовано
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16 серпня 2020, 18:15 3

"Тиша" на Донбасі триває: обстрілів від початку доби не зафіксовано

16 серпня 2020, 18:15 3
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Бойових втрат у підрозділах ООС немає
Бойових втрат у підрозділах ООС немає
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Від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Про це пише RegioNews з посиланнямна штаб ООС.

Водночас, сьогодні виявлено одне порушення противником домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи. Зокрема, поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Ужівка, ворог здійснював інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів біля Водяного.

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 16 серпня 2020 року Слава...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Неділя, 16 серпня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні снайпер з "ЛНР" добровільно здався українським військовим.

Донбас ООС військові обстріли штаб
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