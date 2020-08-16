"Тиша" на Донбасі триває: обстрілів від початку доби не зафіксовано

Бойових втрат у підрозділах ООС немає

Бойових втрат у підрозділах ООС немає

Від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.