Ситуація на Донбасі: обстрілів немає, бойовики дотримуються режиму "тиші"

Українські воїни продовжують виконувати бойові завдання штабу

Українські воїни продовжують виконувати бойові завдання штабу

Фото: з відкритих джерел

За минулу добу та з початку поточної на Донбасі не було зафіксовано жодної збройної провокації з боку бойовиків. Режим "тиші" зберігається в повній мірі.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС

Також у штабі відзначають, що військовослужбовці Об'єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню і були напоготові здійснити гідну відсіч на можливі небезпечні дії ворога.

Разом з тим, за минулу добу українськими воїнами задокументовано одне порушення збройними формуваннями Російської Федерації домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи.

Зокрема, поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Ужівка противник здійснював інженерне обладнання позицій в бік наших підрозділів у Водяного.

Нагадаємо, напередодні снайпер "ЛНР" добровільно здався українським військовим.