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Ситуація на Донбасі: обстрілів немає, бойовики дотримуються режиму "тиші"
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17 серпня 2020, 08:19 7

Ситуація на Донбасі: обстрілів немає, бойовики дотримуються режиму "тиші"

17 серпня 2020, 08:19 7
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Українські воїни продовжують виконувати бойові завдання штабу
Українські воїни продовжують виконувати бойові завдання штабу
Фото: з відкритих джерел
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За минулу добу та з початку поточної на Донбасі не було зафіксовано жодної збройної провокації з боку бойовиків. Режим "тиші" зберігається в повній мірі.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС

Також у штабі відзначають, що військовослужбовці Об'єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню і були напоготові здійснити гідну відсіч на можливі небезпечні дії ворога.

Разом з тим, за минулу добу українськими воїнами задокументовано одне порушення збройними формуваннями Російської Федерації домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи.

Зокрема, поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Ужівка противник здійснював інженерне обладнання позицій в бік наших підрозділів у Водяного.

Нагадаємо, напередодні снайпер "ЛНР" добровільно здався українським військовим.

ОРДЛО Донбас ООС бойовики обстріли
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