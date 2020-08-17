Ситуація на Донбасі: обстрілів немає, бойовики дотримуються режиму "тиші"
За минулу добу та з початку поточної на Донбасі не було зафіксовано жодної збройної провокації з боку бойовиків. Режим "тиші" зберігається в повній мірі.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС
Також у штабі відзначають, що військовослужбовці Об'єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню і були напоготові здійснити гідну відсіч на можливі небезпечні дії ворога.
Разом з тим, за минулу добу українськими воїнами задокументовано одне порушення збройними формуваннями Російської Федерації домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи.
Зокрема, поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Ужівка противник здійснював інженерне обладнання позицій в бік наших підрозділів у Водяного.
Нагадаємо, напередодні снайпер "ЛНР" добровільно здався українським військовим.