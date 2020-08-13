Кравчук розповів, чому на Донбасі не відбудуться вибори

Немає гарантії, що заробітчани-найманці не використають зброю

Немає гарантії, що заробітчани-найманці не використають зброю

Фото: з відкритих джерел

Голова української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук вважає, що вибори на окупованій частині Донбасу не відбудуться, тому що там багато "заробітчан зі зброєю", які нікому не підпорядковуються, адже вони просто заробляють гроші.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Украинское радио.

Коли стріляють, то вибори проводити не можна. І хто поїде спостерігачем, коли там не просто бойовики, а й так звані "добровольці", які приїхали і з Бразилії і з Киргизії. Чого вони туди приїхали ? Заробити гроші. Вони стріляють не захищаючи землю, а просто заробляючи гроші, вони – заробітчани-найманці. Які там можуть бути вибори", - розповів Кравчук.

За його словами, платить їм той, хто їх запрошує - країна-агресор.

Які можуть бути вибори, коли там сидить людина, яка нікому не підпорядкована. Хто може гарантувати, що вона не використає зброю. Які вибори?”, - сказав Кравчук.

Нагадаємо, Кравчук пропонує відмовитися від поняття "особливий статус" для ОРДЛО, тому що нібито поняття "особливий статус" суперечить українському законодавству.