09:46  13 серпня
В Україні новий антирекорд COVID-19: за добу виявили 1592 нові випадки
10:04  13 серпня
Стало відомо, як Україна святкуватиме День Незалежності: Зеленський підписав указ
14:16  13 серпня
На виборах у Київраду не проходять "Самопоміч", "Свобода" та "Єдність" - соціологи
UA | RU
UA | RU
13 серпня 2020, 13:21 4

Кравчук розповів, чому на Донбасі не відбудуться вибори

13 серпня 2020, 13:21 4
Читайте также на русском языке
Немає гарантії, що заробітчани-найманці не використають зброю
Немає гарантії, що заробітчани-найманці не використають зброю
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Голова української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук вважає, що вибори на окупованій частині Донбасу не відбудуться, тому що там багато "заробітчан зі зброєю", які нікому не підпорядковуються, адже вони просто заробляють гроші.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Украинское радио.

Коли стріляють, то вибори проводити не можна. І хто поїде спостерігачем, коли там не просто бойовики, а й так звані "добровольці", які приїхали і з Бразилії і з Киргизії. Чого вони туди приїхали ? Заробити гроші. Вони стріляють не захищаючи землю, а просто заробляючи гроші, вони – заробітчани-найманці. Які там можуть бути вибори", - розповів Кравчук.

За його словами, платить їм той, хто їх запрошує - країна-агресор.

Які можуть бути вибори, коли там сидить людина, яка нікому не підпорядкована. Хто може гарантувати, що вона не використає зброю. Які вибори?”, - сказав Кравчук.

Нагадаємо, Кравчук пропонує відмовитися від поняття "особливий статус" для ОРДЛО, тому що нібито поняття "особливий статус" суперечить українському законодавству.

Донбас вибори Леонід Кравчук бойовики
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
Всі відео »
Депутати, чиновники та власники будівельного бізнесу. Хто контролює автовокзали Дніпропетровщини
Голови ОДА та їх зальоти. Коли Зеленський розпочне чистку обласних "стаєнь"
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »