Вадим Титушко стал вице-президентом UFMMA Киевской области
Скандально известный спортсмен из Белой Церкви Вадим Титушко стал вице-президентом Украинской федерации смешанных единоборств (ММА) в Киевской области.
Об этом в Facebook сообщила Белоцерковская федерация смешанных единоборств, передает RegioNews.
Организация поздравила его с назначением.
Вместе к победам!", - говорится в публикации.
Позже она была удалена.
Вадим Титушко получил известность после того, как 18 мая 2013 года в Киеве напал на журналистов во время акции оппозиции. Впоследствии его осудили на три года условно, а спортсменов, участвующих в силовых уличных провокациях, драках и нападениях стали называть "титушками".
Напомним, задержан один из банды "титушек", причастный к убийству майдановца Вербицкого. Правоохранители задержали подозреваемого по делу об убийстве Юрия Вербицкого и похищении Игоря Луценко.