Вадим Титушко стал вице-президентом UFMMA Киевской области

Он напал на журналистов в мае 2013 года во время акции оппозиции

Он напал на журналистов в мае 2013 года во время акции оппозиции

Фото: скриншот видео

Скандально известный спортсмен из Белой Церкви Вадим Титушко стал вице-президентом Украинской федерации смешанных единоборств (ММА) в Киевской области.

Об этом в Facebook сообщила Белоцерковская федерация смешанных единоборств, передает RegioNews. Организация поздравила его с назначением. Вместе к победам!", - говорится в публикации. Позже она была удалена. Вадим Титушко получил известность после того, как 18 мая 2013 года в Киеве напал на журналистов во время акции оппозиции. Впоследствии его осудили на три года условно, а спортсменов, участвующих в силовых уличных провокациях, драках и нападениях стали называть "титушками". Напомним, задержан один из банды "титушек", причастный к убийству майдановца Вербицкого. Правоохранители задержали подозреваемого по делу об убийстве Юрия Вербицкого и похищении Игоря Луценко.

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