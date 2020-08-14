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14 августа 2020, 15:30 8

Вадим Титушко стал вице-президентом UFMMA Киевской области

14 августа 2020, 15:30 8
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Он напал на журналистов в мае 2013 года во время акции оппозиции
Он напал на журналистов в мае 2013 года во время акции оппозиции
Фото: скриншот видео
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Скандально известный спортсмен из Белой Церкви Вадим Титушко стал вице-президентом Украинской федерации смешанных единоборств (ММА) в Киевской области.

Об этом в Facebook сообщила Белоцерковская федерация смешанных единоборств, передает RegioNews.

Организация поздравила его с назначением.

Вместе к победам!", - говорится в публикации.

Позже она была удалена.

Вадим Титушко получил известность после того, как 18 мая 2013 года в Киеве напал на журналистов во время акции оппозиции. Впоследствии его осудили на три года условно, а спортсменов, участвующих в силовых уличных провокациях, драках и нападениях стали называть "титушками".

Напомним, задержан один из банды "титушек", причастный к убийству майдановца Вербицкого. Правоохранители задержали подозреваемого по делу об убийстве Юрия Вербицкого и похищении Игоря Луценко.

Вадим Титушко Киевская область Майдан титушки должность
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