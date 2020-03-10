Затримали одного з банди "тітушок", причетного до вбивства майданівця Вербицького

Правоохоронці затримали підозрюваного у справі вбивства Юрія Вербицького та викрадення Ігоря Луценка

Правоохоронці затримали підозрюваного у справі вбивства Юрія Вербицького та викрадення Ігоря Луценка

Про це повідомляють у Facebook адвокат Євгенія Закревська та екснардеп Ігор Луценко, пише RegioNews.

Хороша новина. Щойно затримали підозрюваного у справі вбивства Юрія Вербицького викрадення Ігоря Луценка - тітушку... Опубліковано Евгенією Закревською Вівторок, 10 березня 2020 р.

"Хороша новина. Щойно затримали підозрюваного у справі вбивства Юрія Вербицького викрадення Ігоря Луценка - тітушку Сергія Мисливого", - написала Євгенія Закревська.

БЛИСКАВКА!!! Щойно українськими правоохоронцями було затримано ще одну особу, котра підозрюється у співучасті у... Опубліковано Igor Lutsenko Вівторок, 10 березня 2020 р.

"Його роль - більше, ніж звичайного тітушки-піхотинця. Щось типу заступника командира групи захоплення. Мав, за версією слідства, стосунок до безпосередньо викрадення нас з Вербицьким на території Олександрівської лікарні вночі 21 січня 2014 року", - написав Ігор Луценко.

Мисливий працював на постійній основі у групі "спиртового короля" Чеботарьова, котра займалася силовими акціями проти майданівців, отримував за це гроші, а також йому винаймали "службову" квартиру".

Олексій Чеботарьов – кримінальний авторитет та, як його називали, король контрабанди і алкоголю за часів Януковича. Під час Революції Гідності створив злочинну організацію, яка нападала на майданівців, викрадала їх та катувала.

Нагадаємо, у січні 2014-го року Ігоря Луценка і Юрія Вербицького викрали невідомі з території Олександрівської лікарні і вивезли за місто. Після тортур їх кинули в лісі. Вербицький від отриманих травм помер.

Пізніше у МВС заявили, що активні учасники викрадення Луценка і Вербицького переховуються від правосуддя у Криму.