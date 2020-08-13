Шарій відповів на можливу заборону його партії

Він вважає, що підстав для заборони його партії немає

Він вважає, що підстав для заборони його партії немає

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Про це сказав у коментарі Telegram-каналу PavlovskyNews, повідомляє RegioNews.

За словами Шарія, немає взагалі ніяких підстав закрити партію: вони не "невеликі", а їх немає.

"Це твір на вільну тему, там написано повну нісенітницю в стилі "в інтернеті повідомляється, що їх спонсорує СЗР РФ" (Служба зовнішньої розвідки Російської Федерації, — ред.). Я не вірю, що Малюська (міністр юстиції Денис Малюська, — ред.) зважиться піти на беззаконня і відправити цього підкидного листа до суду. Ще більше не вірю в те, що хоч один суддя в Україні наважиться це серйозно розглядати", — зазначив блогер.

"Цікаво, що ініціатор цього — заступник голови громадської ради — член "Нацкорпусу". І на прохання "Нацкорпусу" все це і почалося. Вони навіть не приховують. ОП використовує своїх шісток, але з юридичної точки зору діє зовсім тупо. Вони можуть побити, напасти, а юридичні документи — це не їхнє", — сказав Шарій.

Нагадаємо, 30 липня Київський окружний адмінсуд відкрив провадження у справі про заборону партії Шарія.