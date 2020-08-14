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14 серпня 2020, 09:24 4

Стала відома причина зупинки заочних справ по Майдану і захопленню Криму

14 серпня 2020, 09:24 4
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Справи зупинені через проблеми з законодавством
Справи зупинені через проблеми з законодавством
Фото: з відкритих джерел
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Заочне засудження четвертого президента України Віктора Януковича  залишається єдиною гучною справою, проведеною за спецпроцедурою. За шість років винесено тільки близько сотні заочних вироків проти бойовиків "ЛНР" і "ДНР", кримських суддів і двох російських чиновників.

Про це передає RegioNews з посиланням на РБК-Україна.

Вказано, що ключовою умовою для заочного процесу є оголошення фігуранта справи в міжнародний розшук. В Офісі генпрокурора пояснили, що проблема в тому, що різні судді по-різному трактують фразу про необхідність "міжнародного розшуку" підозрюваного.

Частина суддів каже, що Інтерпол відмовляється допомагати Україні в пошуку ексчиновників, пов’язаних зі злочинами під час Євромайдану і російською агресією на Донбасі і в Криму.

Інші судді вважають, що постанови слідчого про оголошення розшуку такого цілком достатньо, а як і ким він далі реалізується — інше питання.

В Офісі генпрокурора вважають, що використання "заочки" зараз дійсно "вкрай неефективно" саме через відсутність в Кримінально-процесуальному кодексі чіткого визначення поняття "міжнародний розшук".

Нагадаємо, слідчий суддя Печерського райсуду заочно відправив під варту колишнього першого заступника голови Служби безпеки України — керівника Антитерористичного центру при СБУ. Експравоохоронця підозрюють у причетності до організації вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти мітингувальників у лютому 2014 року.

суд Офіс генпрокурора справи Майдану Інтерпол
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