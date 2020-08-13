Зеленський і "Слуга народу” залишаються лідерами серед симпатій українців - опитування

Петро Порошенко залишається головним опонентом президента Зеленського

Петро Порошенко залишається головним опонентом президента Зеленського

Фото: з відкритих джерел

Якби вибори президента України відбулися найближчим часом, за чинного президента Володимира Зеленського готові віддати голоси 33,4% виборців, які визначилися з вибором і підуть на дільниці.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Центром Разумкова та Центром SOCIS з 21 по 28 липня, передає RegioNews.

Рейтинг Зеленського серед усіх опитаних респондентів становить 25,6%. За Петра Порошенка готові проголосувати 17,8% громадян, за Юрія Бойка - 15,7%, Юлію Тимошенко – 8,8%. 7% зміг би отримати Ігор Смешко.

Якби найближчим часом відбувся другий тур виборів президента, до нього знову вийшли б Володимир Зеленський і Петро Порошенко. У цьому випадку Володимир Зеленський переміг би із результатом 68,4% голосів виборців, які визначилися і підуть голосувати, Порошенко зміг би набрати 31,6%.

Якби відбулися найближчим часом вибори до Верховної Ради, то правляча партія "Слуга народу” змогла б набрати 25,5 % голосів тих, хто визначився і буде голосувати, серед усіх опитаних її рейтинг становить 19,5%.

За партію ОПЗЖ проголосують 18,3% (14 серед усіх), за "Європейську Солідарність” - 18,1% (серед усіх — 13,8%), за "Батьківщину — 10,4% (7,9%), і за партію "Сила і Честь" 6,5% (5%).

57,9% опитаних підтримують вступ України до Європейського Союзу, 26,9% - проти. 47,7% опитаних готові проголосувати за вступ України до НАТО, проти – 32,8%.

59,5% вважають Росію країною-агресором, 23,8% вважають РФ сусідською країною, з якою треба підтримувати добрі стосунки, для 9,1% Росія є братньою країною.

64,5% опитаних вважають, що українська мова має бути єдиною державною мовою. 17,7% допускають для російської мови статус офіційної в окремих регіонах, 15,2% вважають, що в Україні мають бути дві державних мови.

Нагадаємо, на виборах у Київраду не проходять "Самопоміч", "Свобода" та "Єдність" - соціологи, партія Порошенка втрачає лідерство у новій раді.