Аграрная партия и "За будущее" объединили избирательные штабы
Партии выдвинут согласованных кандидатов в депутаты местных советов
Партии выдвинут согласованных кандидатов в депутаты местных советов
Политические силы "ЗА Будущее" и Аграрная партия объединяют свои штабы для победы на местных выборах, которые состоятся 25 октября.
Об этом сообщает пресс-служба партии "ЗА Будущее", пишет RegioNews.
Как отмечается, партии выдвинут согласованных кандидатов в депутаты областных и других местных советов и на должности сельских, поселковых, городских голов.
Также, согласно Меморандуму, в структуре общего избирательного штаба будет создано аграрное крыло. Его возглавит заместитель председателя Аграрной партии Украины Инна Костыря.
Цель крыла – наладить эффективную координацию между структурами партий.
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