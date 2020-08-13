Аграрная партия и "За будущее" объединили избирательные штабы

Партии выдвинут согласованных кандидатов в депутаты местных советов

Партии выдвинут согласованных кандидатов в депутаты местных советов

Фото из открытых источников: Заместитель председателя Аграрной партии Украины Инна Костыря и координатор избирательного штаба партии "ЗА Будущее" Ярослав Москаленко

Политические силы "ЗА Будущее" и Аграрная партия объединяют свои штабы для победы на местных выборах, которые состоятся 25 октября.

Об этом сообщает пресс-служба партии "ЗА Будущее", пишет RegioNews.

Как отмечается, партии выдвинут согласованных кандидатов в депутаты областных и других местных советов и на должности сельских, поселковых, городских голов.

Также, согласно Меморандуму, в структуре общего избирательного штаба будет создано аграрное крыло. Его возглавит заместитель председателя Аграрной партии Украины Инна Костыря.

Цель крыла – наладить эффективную координацию между структурами партий.

Напомним, в Тернополе открыли офис партии "За будущее"