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Аграрная партия и "За будущее" объединили избирательные штабы
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13 августа 2020, 18:30 8

Аграрная партия и "За будущее" объединили избирательные штабы

13 августа 2020, 18:30 8
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Партии выдвинут согласованных кандидатов в депутаты местных советов
Партии выдвинут согласованных кандидатов в депутаты местных советов
Фото из открытых источников: Заместитель председателя Аграрной партии Украины Инна Костыря и координатор избирательного штаба партии "ЗА Будущее" Ярослав Москаленко
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Политические силы "ЗА Будущее" и Аграрная партия объединяют свои штабы для победы на местных выборах, которые состоятся 25 октября.

Об этом сообщает пресс-служба партии "ЗА Будущее", пишет RegioNews.

Как отмечается, партии выдвинут согласованных кандидатов в депутаты областных и других местных советов и на должности сельских, поселковых, городских голов.

Также, согласно Меморандуму, в структуре общего избирательного штаба будет создано аграрное крыло. Его возглавит заместитель председателя Аграрной партии Украины Инна Костыря.

Цель крыла – наладить эффективную координацию между структурами партий.

Напомним, в Тернополе открыли офис партии "За будущее"

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