Угорські партії на Закарпатті пересварилися через вибори: подробиці

Водночас партія UMDSZ вже готується до виборів

Водночас партія UMDSZ вже готується до виборів

Рixabay

Керівництво угорської організації і партії UMDSZ розкритикувало своїх партнерів з KMKSZ у зв'язку з формуванням окремих виборчих списків у регіонах Закарпатської області, де більшістю населення є етнічними угорцями.

Про це йдеться в заяві партії, передає RegioNews з посиланням на mukachevo.net.

"Зі свого боку, ми дуже шкодуємо, що KMKSZ ухвалило це рішення. На наш погляд, старт угорських партій за окремими списками — це величезна помилка, яка не відповідає інтересам угорців на Закарпатті", — йдеться в заяві.

Також було зазначено, що рішення керівництва KMKSZ дозволити формувати списки на розсуд місцевої організаційної структури, "є безумовно, дивним". На думку UMDSZ саме це рішення на виборах 2015 року "мало катастрофічні наслідки" для співпраці між угорцями та угорськими організаціями у всіх населених районах Закарпаття.

Своєю чергою в UMDSZ заявили, що вони бажають взяти участь у місцевих виборах 2020 року, починають висувати кандидатів і складати власні партійні списки у всіх населених пунктах Закарпаття.

Раніше повідомлялось, що на Закарпатті Центральна виборча комісія утворила 18 територіальних виборчих комісій.

Також відомо, що на Закарпатті четверо нардепів створили нову політсилу.