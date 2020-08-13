Стало відомо, як Україна святкуватиме День Незалежності: Зеленський підписав указ

Президент також дав доручення Кабміну й МЗС

Президент також дав доручення Кабміну й МЗС

Офіс президента

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби ОПУ.

"Згідно з документом, Кабінет міністрів має розробити та забезпечити реалізацію заходів з відзначення 29-ї річниці незалежності України з урахуванням вимог щодо запобігання поширенню хвороби COVID-19", — кажуть в Офісі президента.

За планом, 23 серпня, у День Державного прапора, в Києві, інших населених пунктах, закордонних дипломатичних установах України та військових частинах мають відбутися офіційні церемонії урочистого підняття прапора України.

У День Незалежності, 24 серпня, в Києві й інших населених пунктах передбачається проведення урочистостей за участю представників органів державної влади, місцевого самоврядування, учасників бойових дій на Донбасі та представників громадськості.

Крім того, планується провести церемонії покладання квітів до памʼятних знаків та місць поховань видатних діячів українського державотворення, борців за незалежність України, загиблих учасників Революції Гідності, учасників бойових дій на Донбасі.

Також передбачені тематичні культурно-мистецькі, медійні, виставкові та інші заходи з донесення громадянам інформації про важливі події та персоналії української історії, досвід національного державотворення.

Також уряд має організувати церемонії вручення державних нагород, заохочувальних відзнак особам, які зробили значний внесок у здобуття незалежності України, захист її суверенітету й територіальної цілісності.

Згідно з указом, Кабмін має підтримати ініціативи громадськості, спрямовані на зміцнення національної єдності, розбудову держави, популяризацію національних традицій та державних символів України, утвердження позитивного іміджу держави у світі.

МЗС має забезпечити проведення закордонними дипломатичними установами України заходів з відзначення Дня Державного прапора та Дня Незалежності України.

Нагадаємо, дещо раніше в Офісі президента розповіли про плани святкування Дня незалежності.