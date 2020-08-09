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09 серпня 2020, 16:53

На Миколаївщині на ремонті одного вагона "наварили" 200 тисяч гривень

09 серпня 2020, 16:53
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Завершилося розслідування службової недбалості чиновників ПАТ "Укрзалізниця"
Завершилося розслідування службової недбалості чиновників ПАТ "Укрзалізниця"
Фото: Укрзалізниця
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Посадовці після нібито капітального ремонту прийняли пасажирський вагон, який насправді перебував у непрацездатному стані, а виділені кошти привласнили, чим завдали матеріальних збитків державі на понад 200 тисяч гривень.

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції Миколаївської області.

Слідчі завершили досудове розслідування стосовно службових осіб виробничого підрозділу ПАТ Укрзалізниця "Пасажирське вагонне депо Миколаїв", та скерували обвинувальний акт до суду.

Правоохоронці встановили, що посадовці неналежно виконували свої службові обов’язки, а саме – прийняли після нібито капремонту пасажирський вагон, який насправді перебував у непрацездатному стані, та не відповідав вимогам Правил капітального ремонту, заподіявши державі матеріальних збитків на суму понад 200 тисяч грн.

Було повідомлено про підозру трьом посадовцям — заступнику начальника, начальнику пункту технічного обслуговування вагонів станції Миколаїв-Вантажний, та інженеру з приймання вагонів.

26 травня слідчі повідомили зловмисникам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України "Службова недбалість". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Слідчим к цьому провадженні складений обвинувальний акт, який погоджений з процесуальним керівником та направлений до суду.

Нагадаємо, у червні правоохоронці розкрили схему в "Укрзалізниці": закупили неякісних запчастин на 100 млн грн.

Миколаїв поїзд ремонт розслідування поліція суд
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