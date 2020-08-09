ЦИК определила территории Донетчины и Луганщины, на которых невозможно провести выборы

Комиссия сделала выводы на основании данных областных ВЦА

Комиссия сделала выводы на основании данных областных ВЦА

Фото: Патриот Донбасса

Центральная избирательная комиссия на своем заседании в субботу пришла к выводу о невозможности проведения выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ЦИК.

30 июля Комиссия обратилась к Донецкой и Луганской облгосадминистрациям, областным военно-гражданским администрациям о предоставлении заключений о возможности организации подготовки и проведения местных выборов 25 октября 2020 года. 7 августа в Комиссию поступили следующие выводы и ЦИК после их анализа приняла соответствующее решение.

ЦИК приняла к сведению сделанные выводы и на их основании установила невозможность проведения в соответствии с положениями Избирательного кодекса Украины первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской области и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 г. В перечень таких общин вошли 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 - Северодонецкого и Щастинского районов Луганской области", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, Комиссия приняла к сведению заключение Луганской ОВЦА о том, что на территории Новоайдарской поселкового общества Щастинского района Луганской области на части избирательных участков, в частности, № 440265, 440266, 440271, 440272, 440277, невозможно осуществлять организацию подготовки и проведения местных выборов.

Напомним, местные выборы назначили с учетом нового деления на районы – ЦИК.