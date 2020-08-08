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На Донбассе зафиксировано пять случаев нарушения перемирия
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08 августа 2020, 18:08 8

На Донбассе зафиксировано пять случаев нарушения перемирия

08 августа 2020, 18:08 8
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Военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали
Военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали
Фото: flickr
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В течении суток в зоне проведения ООС со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 5 фактов нарушения перемирия.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

По одному выстрелу из автоматического станкового гранатомета враг совершил у Попасной и Гнутово, а из подствольного гранатомета - неподалеку Шумов. Также из стрелкового оружия противник выстрелил вблизи Новоалександровки", - говорится в сообщении.

Кроме того, утром боевики проводили вблизи населенного пункта Пикуза инженерные работы, что запрещено договоренностями.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

В штабе ООС уверяют, что обстрелы не несли угрозы жизни или здоровью украинских военных, и ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне ООС боевики трижды нарушили перемирие, обошлось без потерь.

ООС АТО война Донбасс обстрелы
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