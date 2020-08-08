На Донбассе зафиксировано пять случаев нарушения перемирия

Военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали

Военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали

Фото: flickr

В течении суток в зоне проведения ООС со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 5 фактов нарушения перемирия.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

По одному выстрелу из автоматического станкового гранатомета враг совершил у Попасной и Гнутово, а из подствольного гранатомета - неподалеку Шумов. Также из стрелкового оружия противник выстрелил вблизи Новоалександровки", - говорится в сообщении.

Кроме того, утром боевики проводили вблизи населенного пункта Пикуза инженерные работы, что запрещено договоренностями.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

В штабе ООС уверяют, что обстрелы не несли угрозы жизни или здоровью украинских военных, и ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне ООС боевики трижды нарушили перемирие, обошлось без потерь.