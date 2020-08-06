Колишній керівник "Кіровоградгазу" отримав вісім років ув’язнення за розтрату майна

Вирок можна буде оскаржити протягом 30 днів з його проголошення

Вирок можна буде оскаржити протягом 30 днів з його проголошення

Фото: ВАКС

Про це повідомляє пресслужба ВАКС, інформує RegioNews.

Колишній керівник підприємста отримав вісім років ув’язнення за розтрату ввіреного йому майна.

За інформацією суду, у червні 2017 року обвинувачений зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив розтрату 8 млн. 600 тис. грн на користь іншої юридичної особи, у збагаченні якої був зацікавлений.

Колегія суддів дійшла висновку, що ексдиректор ДП "Центргаз" уклав договір на завідомо невигідних умовах для очолюваного ним підприємства.

Обвинуваченому було призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 8 років із позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням адміністративно-господарських функцій, строком на 3 роки, а також з конфіскацією частини майна.

Вирок може бути оскаржено упродовж 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо, на Харківщині СБУ викрила багатомільйонні розкрадання бюджетних коштів.