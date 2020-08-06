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06 серпня 2020, 11:07 2

Колишній керівник "Кіровоградгазу" отримав вісім років ув’язнення за розтрату майна

06 серпня 2020, 11:07 2
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Вирок можна буде оскаржити протягом 30 днів з його проголошення
Вирок можна буде оскаржити протягом 30 днів з його проголошення
Фото: ВАКС
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Вищий антикорупційний суд ухвалив вирок ексдиректору Дочірнього підприємства "Центргаз" ВАТ "Кіровоградгаз" Костянтину Старовойту.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС, інформує RegioNews.

Колишній керівник підприємста отримав вісім років ув’язнення за розтрату ввіреного йому майна.

За інформацією суду, у червні 2017 року обвинувачений зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив розтрату 8 млн. 600 тис. грн на користь іншої юридичної особи, у збагаченні якої був зацікавлений.

Колегія суддів дійшла висновку, що ексдиректор ДП "Центргаз" уклав договір на завідомо невигідних умовах для очолюваного ним підприємства.

Обвинуваченому було призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 8 років із позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням адміністративно-господарських функцій, строком на 3 роки, а також з конфіскацією частини майна.

Вирок може бути оскаржено упродовж 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо, на Харківщині СБУ викрила багатомільйонні розкрадання бюджетних коштів.

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