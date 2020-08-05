Боевики трижды нарушили перемирие на Донбассе - штаб ООС

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой

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Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Ночью был зафиксирован одиночный обстрел с ручного противотанкового гранатомета недалеко от населенного пункта Пески.

Позже, около Майорского враг попытался спровоцировать наших воинов одним выстрелом из подствольного гранатомета. Такую же тактику применил и у Луганского", - говорится в сообщении.

Украинские военные на действия противника огонь не открывали, боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений со стороны вооруженных формирований РФ был зафиксирован один обстрел. Так, двумя выстрелами из подствольного гранатомета противник провоцировал наших воинов вблизи Шумов", - добавили в штабе.

Напомним, с начала перемирия ОБСЕ зафиксировала 225 нарушений режима тишины на Донбассе. Украинская сторона утверждает, что с начала перемирия жертв среди военных нет.