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Боевики трижды нарушили перемирие на Донбассе - штаб ООС
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05 августа 2020, 08:17 8

Боевики трижды нарушили перемирие на Донбассе - штаб ООС

05 августа 2020, 08:17 8
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Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой
Фото: flickr
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За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации осуществили 3 обстрела украинских позиций.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Ночью был зафиксирован одиночный обстрел с ручного противотанкового гранатомета недалеко от населенного пункта Пески.

Позже, около Майорского враг попытался спровоцировать наших воинов одним выстрелом из подствольного гранатомета. Такую же тактику применил и у Луганского", - говорится в сообщении.

Украинские военные на действия противника огонь не открывали, боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений со стороны вооруженных формирований РФ был зафиксирован один обстрел. Так, двумя выстрелами из подствольного гранатомета противник провоцировал наших воинов вблизи Шумов", - добавили в штабе.

Напомним, с начала перемирия ОБСЕ зафиксировала 225 нарушений режима тишины на Донбассе. Украинская сторона утверждает, что с начала перемирия жертв среди военных нет.

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