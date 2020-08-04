Київський Окружний адмінсуд просять ініціювати скасування реєстрації партії "Слуга народу"

ОАСК вирішує питання про відкриття провадження за даним позовом

ОАСК вирішує питання про відкриття провадження за даним позовом

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До Окружного адміністративного суду надійшов позов до Міністерства юстиції про анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії "Слуга народу".

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ОАСК, пише Regionews.

Так, позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність Мін'юсту щодо невиконання положень статті Закону "Про політичні партії в Україні" та певної частини Положення про Міністерство юстиції щодо направлення подання до суду про анулювання свідоцтва про реєстрацію політичної партії "Слуга народу".

Позивач просить ОАСК зобов'язати Міністерство юстиції направити до суду подання про анулювання відповідного реєстраційного свідоцтва партії "Слуга народу".

Нагадаємо, Окружний адмінсуд Києва також просять зобов'язати Міністерство юстиції України звернутися до суду про заборону діяльності Партії Шарія".