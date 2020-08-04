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04 серпня 2020, 14:55 3

Суд залишив під вартою голову Херсонської облради Мангера

04 серпня 2020, 14:55 3
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Його вважають одним із замовників нападу на активістку Катерину Гандзюк
Його вважають одним із замовників нападу на активістку Катерину Гандзюк
Фото: Facebook
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Київський апеляційний суд залишив  під вартою голову Херсонської облради Владислава Мангера, який є одним із основних підозрюваних в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк.

Про це повідомляє пресслужба Київського апеляційного суду, передає RegioNews.

Зокрема, адвокати Мангера подали апеляційні скарги на ухвалу Печерського суду від 14 липня 2020 року, якою Мангеру було продовжено дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 11 вересня.

Суд розглянува скарги і залишив їх без змін.

За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14 липня 2020 року залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту – без задоволення”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на активістку Катерину Гандзюк здійснили напад, її облили сірчаною кислотою. Після цього вона з сильними опіками потрапила в реанімацію, але 4 листопада померла в лікарні.

У замовленні нападу на Гандзюк підозрюють голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера. Також в справі фігурує Олексій Левін, якого вважають організатором нападу на активістку.

31 липня 2020 року під будівлею МВС пройшла акція до другої річниці нападу на Катерину Гандзюк. Активісти вимагали у Авакова покарати винних у її смерті.

суд Херсонська ОДА убивство справа Катерина Гандзюк Владислав Мангер
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