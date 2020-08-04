Суд оставил под стражей главу Херсонского облсовета Мангера

Его считают одним из заказчиков нападения на активистку Екатерину Гандзюк

Его считают одним из заказчиков нападения на активистку Екатерину Гандзюк

Фото: Facebook

Киевский апелляционный суд оставил под стражей главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, который является одним из основных подозреваемых в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда, передает RegioNews.

В частности, адвокаты Мангера подали апелляционные жалобы на решение Печерского суда от 14 июля 2020 года, которым Мангеру было продлено действие меры пресечения в виде содержания под стражей до 11 сентября.

Суд рассмотрел жалобы и оставил их без изменений.

По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 14 июля 2020 года оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Напомним, 31 июля 2018 года на активистку Екатерину Гандзюк совершили нападение, ее облили серной кислотой. После этого она с сильными ожогами попала в реанимацию, но 4 ноября умерла в больнице.

В заказе нападения на Гандзюк подозревают голову Херсонского областного совета Владислава Мангера. Также в деле фигурирует Алексей Левин, которого считают организатором нападения на активистку.

31 июля 2020 года под зданием МВД прошла акция ко второй годовщине нападения на Екатерину Гандзюк. Активисты требовали у Авакова наказать виновных в ее смерти.