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03 августа 2020, 19:19 5

Партия "Наш край" объявила об участии в местных выборах

03 августа 2020, 19:19 5
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Кандидаты от партии будут выдвинуты в каждой общине, городе, районе или области
Кандидаты от партии будут выдвинуты в каждой общине, городе, районе или области
Фото: Facebook
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Политическая партия «Наш край» примет участие в запланированных на октябрь местных выборах и будет выдвигать кандидатов во все местные советы.

Об этом говорится на странице партии "Наш край" в Facebook, пишет Regionews.

На расширенном заседании политсовета партии приняли решение участвовать в местных выборах в октябре 2020 году до советов всех уровней в Украине.

За нами - поддержка, реальные дела и профессионализм. С благосостояния каждого человека, каждой семьи и родного края начинается благосостояние всей Украины. Пришло время хозяйственников и профессионалов", - прокомментировал решение сопредседатель партии Александр Мазурчак.

"Наш край" йде на на місцеві вибори в ради усіх рівнів по всій країні Партія "Наш край" візьме участь у запланованих на жовтень місцевих виборах. Представники партії будуть висунуті до рад усіх рівнів.

Опубліковано НАШ КРАЙ Понеділок, 3 серпня 2020 р.

Напомним, 12 июля эксглаву Киевской ОГА Присяжнюка избрали руководителем областной ячейки "Нашего края".

20 июля в Николаеве налоговики обыскивали офис главы местной ячейки "Нашего края" .

Наш край партия выборы Кандидат ОТГ
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