Партия "Наш край" объявила об участии в местных выборах

Кандидаты от партии будут выдвинуты в каждой общине, городе, районе или области

Кандидаты от партии будут выдвинуты в каждой общине, городе, районе или области

Фото: Facebook

Политическая партия «Наш край» примет участие в запланированных на октябрь местных выборах и будет выдвигать кандидатов во все местные советы.

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