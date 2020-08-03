Партия "Наш край" объявила об участии в местных выборах
Политическая партия «Наш край» примет участие в запланированных на октябрь местных выборах и будет выдвигать кандидатов во все местные советы.
Об этом говорится на странице партии "Наш край" в Facebook, пишет Regionews.
На расширенном заседании политсовета партии приняли решение участвовать в местных выборах в октябре 2020 году до советов всех уровней в Украине.
За нами - поддержка, реальные дела и профессионализм. С благосостояния каждого человека, каждой семьи и родного края начинается благосостояние всей Украины. Пришло время хозяйственников и профессионалов", - прокомментировал решение сопредседатель партии Александр Мазурчак.
"Наш край" йде на на місцеві вибори в ради усіх рівнів по всій країні Партія "Наш край" візьме участь у запланованих на жовтень місцевих виборах. Представники партії будуть висунуті до рад усіх рівнів.Опубліковано НАШ КРАЙ Понеділок, 3 серпня 2020 р.
Напомним, 12 июля эксглаву Киевской ОГА Присяжнюка избрали руководителем областной ячейки "Нашего края".
20 июля в Николаеве налоговики обыскивали офис главы местной ячейки "Нашего края" .