16:01  12 липня
Вимогам для послаблення карантину не відповідають 7 областей – МОЗ
16:56  12 липня
На Полтавщині через загрозу коронавірусу можуть скасувати Сорочинський ярмарок
09:53  12 липня
Зведення ООС: від початку доби сім обстрілів, двоє поранених
UA | RU
UA | RU
Валерія Ясницька журналіст [email protected]
12 липня 2020, 13:10 18

Ексголову Київської ОДА Присяжнюка обрали керівником обласного осередку "Нашого краю"

12 липня 2020, 13:10 18
Читайте также на русском языке
Також затвердили новий склад Ради обласного партійного осередку
Також затвердили новий склад Ради обласного партійного осередку
Фото: Facebook "Наш край"
Читайте также
на русском языке

Колишнього голову Київської обласної державної адміністрації Анатолія Присяжнюка призначили головою політичної партії “Наш край” у Київській області.

Про це повідомляється на сторінці "Наш край Київщина” у Faсebook, пише RegioNews.

Кандидатуру Анатолія Присяжнюка партійці підтримали одноголосно.

Реалії свідчать про те, що людям потрібна увага й допомога. Тому "Наш край” Київщини йде до людей! Разом із командою однодумців ми працюватимемо задля розвитку рідної Київщини, формування та становлення об’єднаних громад, створення комфортних умов для життя людей, – сказав Присяжнюк після обрання.

Як йдеться у повідомленні, свою діяльність партія буде спрямовувати на громадянське суспільство та створювати його нову основу.

АНАТОЛІЙ ПРИСЯЖНЮК очолив "НАШ КРАЙ" Київщини. Відповідне рішення було ухвалено під час загальних зборів Київської...

Опубліковано НАШ КРАЙ Київщина Субота, 11 липня 2020 р.

Раніше у ЗМІ повідомлялося, що фракція "Наш край” почала підкуп депутатів Херсонської облради.

вибори партїї ОДА Київська область голова Наш край
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Голова Сумської ОДА хоче взяти собі четвертого заступника
12 липня 2020, 11:45
Мер Черкас написав заяву про складання повноважень голови обласної організації ВО "Батьківщини"
12 липня 2020, 11:17
В Україні ліквідували мережу нарколабораторій у чотирьох областях
10 липня 2020, 20:20
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
Всі відео »
Нездоланні мери та ОПЗЖ: чого чекати "Слугам народу" на Сході України
Львівщина: понад 80% автостанцій регіону контролюють 4 бізнес клани
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Іван Галунга
Михайло Дяденко
Всі блоги »