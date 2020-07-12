Ексголову Київської ОДА Присяжнюка обрали керівником обласного осередку "Нашого краю"

Також затвердили новий склад Ради обласного партійного осередку

Також затвердили новий склад Ради обласного партійного осередку

Фото: Facebook "Наш край"

Про це повідомляється на сторінці "Наш край Київщина” у Faсebook, пише RegioNews.

Кандидатуру Анатолія Присяжнюка партійці підтримали одноголосно.

Реалії свідчать про те, що людям потрібна увага й допомога. Тому "Наш край” Київщини йде до людей! Разом із командою однодумців ми працюватимемо задля розвитку рідної Київщини, формування та становлення об’єднаних громад, створення комфортних умов для життя людей, – сказав Присяжнюк після обрання.

Як йдеться у повідомленні, свою діяльність партія буде спрямовувати на громадянське суспільство та створювати його нову основу.

АНАТОЛІЙ ПРИСЯЖНЮК очолив "НАШ КРАЙ" Київщини. Відповідне рішення було ухвалено під час загальних зборів Київської... Опубліковано НАШ КРАЙ Київщина Субота, 11 липня 2020 р.

Раніше у ЗМІ повідомлялося, що фракція "Наш край” почала підкуп депутатів Херсонської облради.