У Миколаєві податківці обшукують офіс голови місцевого осередку "Нашого краю"

У партії обшуки вважають спробою політичного тиску з боку голови Миколаївської ОДА Олександра Стадніка

У партії обшуки вважають спробою політичного тиску з боку голови Миколаївської ОДА Олександра Стадніка

Фото: Наш край

Податківці, зібрані з різних областей України, влаштували обшуки у приміщеннях, що належать голові Миколаївського осередку партії «Наш край» Юрію Кормишкіну

Про це йдеться у заяві партії, опублікованій на її офіційному сайті, пише RegioNews.

Юрій Кормишкін тривалий час перебуває в опозиції до голови Миколаївської ОДА Стадніка. Судячи з усього, нерви підвели очільника області, що змусило його вдатися до обшуків. Це політичний тиск на опонентів у чистому вигляді, - заявили в партії.

У партії нагадали, що обшуки у Кормишкіна проводяться вже вп’яте за останні 5 років.

Не встигла Верховна Рада офіційно призначити дату місцевих виборів на 25 жовтня, як представники влади на місцях "відреагували". Не маючи інших аргументів, влада вкотре вдається до силового тиску на політичних опонентів. За останні 5 років це вже п’яті обшуки Юрія Анатолійовича… Раніше проведені обшуки закінчилися нічим", – зазначають у партії "Наш край".



Партія звернулася до президента та керівництва ДПСУ з вимогою припинити політичний тиск на представників партії та очікує реакції від президента щодо переслідування опонентів влади й від керівництва Державної податкової служби України щодо дій її співробітників.

Нагадаємо, Ексголову Київської ОДА Присяжнюка обрали керівником обласного осередку "Нашого краю".