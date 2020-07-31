Пострадавшим от наводнения в западных областях выплатили денежную помощь

Общая сумма помощи составляет 92 миллиона гривен

Общая сумма помощи составляет 92 миллиона гривен

Фото: ГСЧС

В Ивано-Франковской области семьи четырех погибших в результате июньского наводнения получили по 200 тысяч гривен материальной помощи.

Об этом сообщил председатель Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив, передает RegioNews.

Четырем семьям погибших во время наводнения выплатили 800 тысяч гривен", - отметил он.

По его словам, три семьи уже получили деньги, еще одна оформляет необходимые документы, из-за чего произошла задержка в предоставлении помощи.

Он добавил, что 14 семей, оставшихся без жилья из-за непогоды, получили денежную компенсацию по 300 тыс. грн, в целом это более 4 млн грн.

Более 270 человек получили денежную помощь по второй категории по 50 тыс. грн. и более двух тысяч человек получили по 20 тыс. грн.

Материальная помощь пострадавшим от наводнения составляет 92 миллиона гривен. Выплата такой помощи людям происходит впервые с 2008 года", - подытожил Федорив.

Напомним, по подсчетам Кабинета министров на Прикарпатье стихия уничтожила 22 тысячи домохозяйств. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что за подтопленные дома на Прикарпатье будут выплачивать по 8 тысяч гривен.

9 июля стало известно о четвертой смерти в результате наводнения на Прикарпатье.