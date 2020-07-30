В Украине упростили правила въезда с оккупированных территорий

Также был расширен перечень категорий лиц, не подпадающих под самоизоляцию

Также был расширен перечень категорий лиц, не подпадающих под самоизоляцию

Фото: flickr

С 1 августа будет отменена обязательная самоизоляция для граждан, которые будут возвращаться с временно оккупированных территорий.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает RegioNews.

С 1 августа вступает в силу постановление правительства, которым отменяется ряд норм, которые действовали до этого. Этим постановлением внесены изменения в постановления правительства, регламентирующие пересечение линии разграничения и админграницах с Крымом. На данный момент действует обязанность, что люди, которые следуют с оккупированных территорий, должны установить приложение "Действуй дома". Эта норма отменяется", - сказал Демченко.

По его словам, Кабмин оставляет за собой право возобновить эту норму в случае необходимости.

Также согласно постановлению №641, не подпадают под самоизоляцию лица, не достигшие 12 лет, дипломаты, те, кто следует транзитом, экипажи грузовых, морских и воздушных судов, инструкторы вооруженных сил государств-членов НАТО.

Обязательным для иностранцев остается страховой полис. Его не нужно оформлять дипломатам, представителям официальных международных миссий и членам их семей.

Напомним, перемирие на Донбассе: в Минобороны объяснили, какие меры предусматривает полное прекращение огня.