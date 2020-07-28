Нардеп от "ОПЗЖ" Илья Кива не задекларировал квартиру, элитное авто и личную охрану

Также Кива умудрился заработать 1,2 млн грн от сдачи в аренду жомовой ямы на Полтавщине

Также Кива умудрился заработать 1,2 млн грн от сдачи в аренду жомовой ямы на Полтавщине

Фото: zik

Экс-советник министра внутренних дел Арсена Авакова и борец с наркопреступностью, народный депутат от партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Илья Кива в декларации за предыдущий год “забыл” показать квартиру в центре Киева, в которой он проживает, расходы на охрану и дорогую иномарку.

Об этом говорится в сюжете телепрограммы "Наши Деньги с Денисом Бигусом", пишет RegioNews.

Согласно декларации, Кива безоплатно живет в однокомнатной квартире, которая принадлежит Сергею Гречанюку (вероятно мужу прессекретаря Кивы Кристины Гречанюк) и расположена в многоэтажке на левом берегу столицы. Однако, со слов консьержа, нардеп здесь ни разу не появлялся, а в квартире длительное время проводится ремонт.

При этом журналисты установили: почти ежедневно нардеп в сопровождении двух охранников и водителя выходит из подъезда дома по улице Лютеранской в центре города.

По данным расследователей, квартира, в которой на самом деле живет Кива, имеет площадь 99,2 кв. м, и принадлежат предпринимателю, которая сдает недвижимость в аренду. Сам Кива в комментарии объяснил, что в упомянутой квартире живет его подруга, с которой у него нет совместного быта, а есть только "совместный секс”.

Сюда за Кивой приезжает "Toyota Camry" нового модельного ряда, цена которой стартует от 750 тысяч грн. Это авто должно быть вписано в декларацию нардепа, но его там нет. Идентифицировать владельца транспортного средства журналистам не удалось. В Сервисном центре МВД сообщили, что номер Camry сдан в утилизацию еще в 2017 году и на сегодняшний день не закреплен за одним автомобилем. Такие знаки принято называть "номерами прикрытия”, потому что выдаются только оперативным сотрудникам, к которым Кива не относится.

Не декларирует Илья Кива также расходы на охрану, несмотря на то, что регулярно появляется в сопровождении как минимум двух охранников. Среднерыночная стоимость содержания двух бодигардов с травматическим оружием, без учета водителя, может составлять более миллиона грн в год, но сам Кива заявляет, что ходит не с охранниками, а с помощниками. И по меньшей мере один из охранников, Александр Даниленко, действительно оформлен помощником нардепа. Но работает он на общественных началах, а значит не получает зарплату из бюджета.

Вдобавок, Кива в 2019 году получил 1,2 млн грн дохода от сдачи в аренду жомовой ямы в Полтавской области, которая в действительности оказалась поросшим сорняками участком без всяких признаков какой-либо деятельности вокруг. Фирма, которая арендовала этот участок, расположена аж в Львовской области, а ее директор не смогла прокомментировать журналистам, действительно ли она платила Киве по 100 тысяч грн аренды в месяц и зачем фирме эта яма.

Напомним, вчера НАБУ открыло дело против другого нардепа от "ОПЗЖ" - Суто Мамояна. Депутат подозревается в подаче заведомо ложных сведений в декларации за 2019 год.