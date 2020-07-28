У Житомирі з 1 серпня скасують пропуски на проїзд в громадському транспорті

Система пропусків діяла з квітня

Система пропусків діяла з квітня

Фото: Facebook

Міська влада Житомира скасовує з 1 серпня систему перепусток на проїзд у громадському транспорті, яка була запроваджена на початку суворого карантину.

Про це у Facebook повідомив мер міста Сергій Сухомлин, передає RegioNews.

Тоді, в умовах жорсткого карантину їх запровадили, аби житомиряни, яким необхідно дістатись роботи, могли це зробити", - написав він.

За словами мера, оплата проїзду транспортною карткою залишиться без змін, однак при готівковому розрахунку ціна проїзду зросте до 8 гривень в маршрутках та 5 гривень у тролейбусах.

Щодо роботи дитячих розважальних центрів — намагатимемось посприяти їхньому відкриттю. Розглянемо це питання на засіданні виконкому", - додав Сухомлин.

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