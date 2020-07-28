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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
28 июля 2020, 12:39 4

В Житомире с 1 августа отменят пропуска на проезд в общественном транспорте

28 июля 2020, 12:39 4
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Система пропусков действовала с апреля
Фото: Facebook
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Городские власти Житомира отменяет с 1 августа систему пропусков на проезд в общественном транспорте, которая была введена в начале строгого карантина.

Об этом в Facebook сообщил мэр города Сергей Сухомлин, передает RegioNews.

Тогда, в условиях жесткого карантина их ввели, чтобы житомиряне, которым необходимо добраться работы, могли это сделать", - написал он.

По словам мэра, оплата проезда транспортной карточкой останется без изменений, однако при наличном расчете цена проезда возрастет до 8 гривен в маршрутках и 5 гривен в троллейбусах.

О работе детских развлекательных центров - постараемся помочь их открытию. Рассмотрим этот вопрос на заседании исполкома", - добавил Сухомлин.

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карантин транспорт COVID-19 Житомир Сергей Сухомлин
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