Зараженого COVID-19 мера Слов'янська госпіталізували

У Вадима Ляха зафіксована двостороння пневмонія

У Вадима Ляха зафіксована двостороння пневмонія

Фото: з відкритих джерел

Міський голова Слов'янська Вадим Лях госпіталізований в лікарню через ускладнення, пов'язані з коронавірусом.

Про це Вадим Лях повідомив у Facebook, передає RegioNews.

На жаль, COVID-19 дав ускладнення. Зафіксована двостороння пневмонія, яка потребує госпіталізації. Всім здоров'я, бережіть себе. Вірус все-таки небезпечний", - написав він.

Міський голова знаходитися в одній з лікарень Бахмута.

Також відомо, що на самоізоляцію відправили 9 працівників Слов'янської міської ради. Результати їх першого ПЛР-тестування виявилися негативними.

Нагадаємо, 23 липня стало відомо, що міський голова Слов'янська захворів коронавірусом.