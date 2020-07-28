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28 липня 2020, 11:09 4

Зараженого COVID-19 мера Слов'янська госпіталізували

28 липня 2020, 11:09 4
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У Вадима Ляха зафіксована двостороння пневмонія
У Вадима Ляха зафіксована двостороння пневмонія
Фото: з відкритих джерел
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Міський голова Слов'янська Вадим Лях госпіталізований в лікарню через ускладнення, пов'язані з коронавірусом.

Про це Вадим Лях повідомив у Facebook, передає RegioNews.

На жаль, COVID-19 дав ускладнення. Зафіксована двостороння пневмонія, яка потребує госпіталізації. Всім здоров'я, бережіть себе. Вірус все-таки небезпечний", - написав він.

Міський голова знаходитися в одній з лікарень Бахмута.

Також відомо, що на самоізоляцію відправили 9 працівників Слов'янської міської ради. Результати їх першого ПЛР-тестування виявилися негативними.

Нагадаємо, 23 липня стало відомо, що міський голова Слов'янська захворів коронавірусом.

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