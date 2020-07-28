Зараженого COVID-19 мера Слов'янська госпіталізували
У Вадима Ляха зафіксована двостороння пневмонія
У Вадима Ляха зафіксована двостороння пневмонія
Міський голова Слов'янська Вадим Лях госпіталізований в лікарню через ускладнення, пов'язані з коронавірусом.
Про це Вадим Лях повідомив у Facebook, передає RegioNews.
На жаль, COVID-19 дав ускладнення. Зафіксована двостороння пневмонія, яка потребує госпіталізації. Всім здоров'я, бережіть себе. Вірус все-таки небезпечний", - написав він.
Міський голова знаходитися в одній з лікарень Бахмута.
Також відомо, що на самоізоляцію відправили 9 працівників Слов'янської міської ради. Результати їх першого ПЛР-тестування виявилися негативними.
Нагадаємо, 23 липня стало відомо, що міський голова Слов'янська захворів коронавірусом.
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