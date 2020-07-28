У 8 областях України знизилася кількість хворих на COVID-19 - РНБО

Найбільшу кількість випадків COVID-19 за добу зафіксовано у Львівській області, Івано-Франківській області та Києві

Найбільшу кількість випадків COVID-19 за добу зафіксовано у Львівській області, Івано-Франківській області та Києві

Фото: з відкритих джерел

За даними Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) у 8 із 24 областей України кількість осіб, які вилікувалися від COVID-19, перевищила кількість захворілих за минулу добу.

Про це передає RegioNews із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Так, найбільше нових випадків захворювання виявили у Львівській області - 147, у Івано-Франківській області - 103, у Рівненській області - 83 і в Києві - 110 осіб.

Загалом за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджено 38 нових випадків захворювання на COVID-19, 1 - смерті й 23 - одужання, наразі в області хворіють 611 осіб (на 14 більше за добу);

- у Волинській області підтверджено 32 нових випадки захворювання, 1 випадок смерті і 50 випадків одужання, наразі в області хворіють 978 осіб (на 19 менше за добу);

- у Дніпропетровській області зафіксовано 4 нових випадки захворювання - і 2 - одужання, наразі хворіють 234 особи (на 2 більше за добу);

- у Донецькій області зафіксовано 2 нових випадки захворювання і 78 випадків одужання. Наразі хворіють 260 осіб (на 76 менше за добу);

- у Житомирській області 21 людина захворіла і 32 одужали, наразі хворіють 303 особи (на 11 менше за добу);

- у Закарпатській області 66 нових випадків захворювання і 40 випадків одужання, наразі хворіють 2 864 особи (на 26 більше за добу);

- у Запорізькій області 3 нових хворих і 3 випадки одужання, наразі хворіють 150 осіб;

- в Івано-Франківській області зафіксовано 103 нових випадки захворювання, 1 випадок смерті й 40 випадків одужання, наразі хворіють 2 565 осіб (на 62 більше за добу);

- у Києві 110 нових випадків захворювання, 1 смерті й 81 - одужання, наразі хворіє 4 841 особа (на 28 більше за добу);

- у Київській області 42 нових хворих і 13 осіб одужали, наразі хворіють 956 осіб (на 29 більше за добу);

- у Кіровоградській області зафіксовано 2 випадки захворювання, 3 людини одужали, наразі хворіють 34 людини (на 1 менше за добу);

- у Луганській області 1 новий випадок захворювання й 1 випадок одужання за добу, наразі хворіє 31 людина;

- у Львівській області підтверджено 147 нових випадків захворювання на COVID-19, 7 - смерті й 48 випадків одужання, наразі хворіють 6 736 осіб (на 92 більше за добу);

- у Миколаївській області 3 нових випадки захворювання та 5 - одужання, наразі хворіють 115 осіб (на 2 менше за добу);

- в Одеській області 71 новий випадок захворювання, випадків смерті та одужання не зафіксовано, наразі хворіють 1 758 осіб (на 71 більше за добу);

- у Полтавській області 7 нових випадків захворювання й 1 - одужання, наразі хворіють 66 осіб (на 6 більше за добу);

- у Рівненській області 83 нових випадки захворювання і 78 випадків одужання, наразі хворіють 1 228 осіб (на 5 більше за добу);

- у Сумській області 9 нових випадків захворювання й 1 - одужання, наразі хворіють 116 людей (на 8 більше за добу);

- у Тернопільській області 49 нових випадків захворювання і 8 - одужання, наразі хворіють 1 063 особи (на 41 більше за добу);

- у Харківській області 47 нових випадків захворювання і 5 - одужання, наразі хворіють 1 353 особи (на 42 більше, ніж днем раніше);

- у Херсонській області 1 новий випадок захворювання, наразі хворіють 17 осіб (на 1 більше за добу);

- у Хмельницькій області зафіксовано 10 нових випадків захворювання і 7 - одужання, наразі хворіють 150 осіб (на 3 більше за добу);

- у Черкаській області 4 людини захворіли та 10 - одужали, наразі хворіють 204 людини (на 6 менше за добу);

- у Чернівецькій області 58 нових випадків захворювання, 1 - смерті, 85 осіб одужали, наразі хворіють 1 307 осіб (на 28 менше за добу);

- у Чернігівській області 6 нових випадків захворювання, 1 - смерті й 8 - одужання, наразі хворіють 262 особи (на 3 менше за добу).

Нагадаємо, в Україні станом на 28 липня зафіксовано 919 нових хворих на COVID-19, 13 осіб померли, 622 - одужали.

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