Зеленський обговорив із Путіним розведення військ на Донбасі

Також предметом обговорення було виконання домовленостей Нормандського саміту

Також предметом обговорення було виконання домовленостей Нормандського саміту

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Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.

Володимир Зеленський порушив питання безпеки на Донбасі. Співрозмовники привітали досягнення домовленості щодо повного та всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі, яке починається з 00:01 27 липня 2020 року, Президент Російської Федерації підтримав цю домовленість", - йдеться в повідомленні.

Також президенти країн обговорили розмінування, розведення сил і засобів та відкриття нових КПВВ на лінії розмежування, діяльності СММ ОБСЄ, а також забезпечення доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста до утримуваних осіб.

Як повідомляють в Офісі президента, Володмир Зеленський під час розмови наголосив на необхідності подальших практичних кроків у питанні звільнення утримуваних українських громадян, які перебувають в ОРДЛО.

Крім того, обговорювали Закон про місцеве самоврядування в ОРДЛО, який розглядає ТКГ, і Закон про децентралізацію, який передбачає зміни в Конституцію України.

Нагадаємо, прорив у Мінському процесі: з 27 липня на Донбасі вводиться повне припинення вогню.