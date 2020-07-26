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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
26 липня 2020, 18:40 7

Зеленський обговорив із Путіним розведення військ на Донбасі

26 липня 2020, 18:40 7
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Також предметом обговорення було виконання домовленостей Нормандського саміту
Також предметом обговорення було виконання домовленостей Нормандського саміту
Фото: Facebook
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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.

Володимир Зеленський порушив питання безпеки на Донбасі. Співрозмовники привітали досягнення домовленості щодо повного та всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі, яке починається з 00:01 27 липня 2020 року, Президент Російської Федерації підтримав цю домовленість", - йдеться в повідомленні.

Також президенти країн обговорили розмінування, розведення сил і засобів та відкриття нових КПВВ на лінії розмежування, діяльності СММ ОБСЄ, а також забезпечення доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста до утримуваних осіб.

Як повідомляють в Офісі президента, Володмир Зеленський під час розмови наголосив на необхідності подальших практичних кроків у питанні звільнення утримуваних українських громадян, які перебувають в ОРДЛО.

Крім того, обговорювали Закон про місцеве самоврядування в ОРДЛО, який розглядає ТКГ, і Закон про децентралізацію, який передбачає зміни в Конституцію України.

Нагадаємо, прорив у Мінському процесі: з 27 липня на Донбасі вводиться повне припинення вогню.

ОРДЛО Донбас Володимир Зеленський Володимир Путін Розмова
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