В зоні ООС зафіксовано 15 обстрілів, обійшлось без втрат - штаб
Станом на 26 липня в районі проведення ООС зафіксовано 15 фактів порушення режиму припинення вогню.
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.
Відомо, що обстріли велися в районі населених пунктів Кримське, Причепилівка, Попасна, Троїцьке, Новозванівка, Новоолександрівка, Оріхове, Авдіївка, Невельське, Лебединське, Опитне та Водяне.
В більшості випадків обстріли здійснювалися зі стрілецького озброєння, гранатометів та мінометів калібру 82 мм. В окремих випадках окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм. Завдяки належній організації роботи командирів усіх рівнів втрат серед особового складу немає", - йдеться в повідомленні.
За даними штабу, підрозділи Збройних Сил України вогонь у відповідь не відкривали.
Також повідомляється, що підрозділи зі складу ООС розпочали підготовку до повного та всеосяжного режиму припинення вогню, яке має вступити в силу із півночі 27 липня.
Для цього додатковий контроль за підрозділами будуть здійснювати офіцери, які в минулому мають досвід проведення миротворчих операцій у різних куточках світу", - повідомили в штабі ООС.
Зазначається, що у разі порушення домовленостей противником, Збройні Сили України готові дати належну відсіч, для чого створені відповідні додаткові резерви", - повідомили в штабі ООС.
Нагадаємо, вчора бойовики також використовували заборонені озброєння, зафіксовано 9 обстрілів, втрат немає.