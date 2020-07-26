В зоні ООС зафіксовано 15 обстрілів, обійшлось без втрат - штаб

Бойовики продовжують вести вогонь, в тому числі із важкого озброєння

Бойовики продовжують вести вогонь, в тому числі із важкого озброєння

Фото: flickr

Станом на 26 липня в районі проведення ООС зафіксовано 15 фактів порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Відомо, що обстріли велися в районі населених пунктів Кримське, Причепилівка, Попасна, Троїцьке, Новозванівка, Новоолександрівка, Оріхове, Авдіївка, Невельське, Лебединське, Опитне та Водяне.

В більшості випадків обстріли здійснювалися зі стрілецького озброєння, гранатометів та мінометів калібру 82 мм. В окремих випадках окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм. Завдяки належній організації роботи командирів усіх рівнів втрат серед особового складу немає", - йдеться в повідомленні.

За даними штабу, підрозділи Збройних Сил України вогонь у відповідь не відкривали.

Також повідомляється, що підрозділи зі складу ООС розпочали підготовку до повного та всеосяжного режиму припинення вогню, яке має вступити в силу із півночі 27 липня.

Для цього додатковий контроль за підрозділами будуть здійснювати офіцери, які в минулому мають досвід проведення миротворчих операцій у різних куточках світу", - повідомили в штабі ООС.

Зазначається, що у разі порушення домовленостей противником, Збройні Сили України готові дати належну відсіч, для чого створені відповідні додаткові резерви", - повідомили в штабі ООС.

Нагадаємо, вчора бойовики також використовували заборонені озброєння, зафіксовано 9 обстрілів, втрат немає.