Зеленский обсудил с Путиным разведение войск не Донбассе

Также предметом обсуждения было выполнение договоренностей Нормандского саммита

Также предметом обсуждения было выполнение договоренностей Нормандского саммита

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.

Владимир Зеленский поднял вопрос безопасности на Донбассе. Собеседники приветствовали достижение договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе, которое начинается с 00:01 27 июля 2020, Президент Российской Федерации поддержал эту договоренность", - говорится в сообщении.

Также президенты стран обсудили разминирование, разведение сил и средств и открытие новых КПВВ на линии разграничения, деятельности СММ ОБСЕ, а также обеспечение доступа Международного комитета Красного Креста к удерживаемым лицам.

Как сообщают в Офисе президента, Владимир Зеленский во время разговора отметил необходимость дальнейших практических шагов в вопросе освобождения удерживаемых украинских граждан, находящихся в ОРДЛО.

Кроме того, обсуждали Закон о местном самоуправлении в ОРДЛО, который рассматривает ТКГ, и Закон о децентрализации, предусматривающий изменения в Конституцию Украины.

Напомним, прорыв в Минском процессе: с 27 июля на Донбассе вводится полное прекращение огня.