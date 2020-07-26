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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
26 июля 2020, 18:40 7

Зеленский обсудил с Путиным разведение войск не Донбассе

26 июля 2020, 18:40 7
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Также предметом обсуждения было выполнение договоренностей Нормандского саммита
Также предметом обсуждения было выполнение договоренностей Нормандского саммита
Фото: Facebook
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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.

Владимир Зеленский поднял вопрос безопасности на Донбассе. Собеседники приветствовали достижение договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе, которое начинается с 00:01 27 июля 2020, Президент Российской Федерации поддержал эту договоренность", - говорится в сообщении.

Также президенты стран обсудили разминирование, разведение сил и средств и открытие новых КПВВ на линии разграничения, деятельности СММ ОБСЕ, а также обеспечение доступа Международного комитета Красного Креста к удерживаемым лицам.

Как сообщают в Офисе президента, Владимир Зеленский во время разговора отметил необходимость дальнейших практических шагов в вопросе освобождения удерживаемых украинских граждан, находящихся в ОРДЛО.

Кроме того, обсуждали Закон о местном самоуправлении в ОРДЛО, который рассматривает ТКГ, и Закон о децентрализации, предусматривающий изменения в Конституцию Украины.

Напомним, прорыв в Минском процессе: с 27 июля на Донбассе вводится полное прекращение огня.

ОРДЛО Донбасс Владимир Зеленский Владимир Путин Разговор
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