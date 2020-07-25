Прессекретар Зеленського Мендель за місяць заробила в 1,5 рази більше самого президента

Зеленський в червні офіційно заробив 28 тисяч гривень

Зеленський в червні офіційно заробив 28 тисяч гривень

Фото: з відкритих джерел

За минулий місяць прессекретар президента Юлія Мендель заробила 46,2 тисячі гривень, що в 1,5 рази більше, ніж заробив сам Володимир Зеленський на посаді президента країни.

Як передає Regionews, про це повідомляють "Українські новини", посилаючись на інформацію Державного управління справами.

Сума заробітної плати прессекретаря Президента України Юлії Мендель у червні 2020 року становила 46 217 гривень", - сказано в повідомленні.

Так, згідно з наданою інформацією, зарплата Мендель у червні складається з 21 750 гривень посадового окладу, 8 700 гривень надбавки за інтенсивність праці, 15 767 гривень виплат за період службових відряджень та премії.

З нарахованої суми було виплачено 9 тис. гривень податків і зборів, тому Мендель отримала в червні 37,2 тис. гривень зарплати.

У квітні і травні її зарплата була аналогічна. На час карантину працівникам органів влади обмежили зарплату розміром в 47,2 тис. гривень.

Наголошується, що до встановлення обмеження зарплата Мендель у березні і лютому не перевищувала цю суму, але в січні їй було нараховано більше - 52,5 тис. гривень.

Раніше повідомлялося, що президента Зеленського не притягнуть до відповідальності за порушення антикорупційного законодавства.