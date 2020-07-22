У Дніпрі комерційну структуру підозрюють у фінансуванні сепаратизму

Учасники схеми перераховували гроші на територію окупованого Криму

Учасники схеми перераховували гроші на територію окупованого Криму

Служба безпеки України розслідує обставини, щодо фінансування сепаратизму менеджментом однієї з комерційних структур Дніпра.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що протягом 2018 року комерсанти на замовлення місцевої влади розробили низку проектів землеустрою на території обласного центру на загальну суму понад 28 млн грн.

У межах кримінального провадження співробітники СБ України задокументували, що після отримання оплати за договором учасники схеми перерахували понад 7 млн грн на фіктивні підприємства. Серед них зареєстровані на осіб, причетних до сепаратистської діяльності, які постійно мешкають на тимчасово окупованій території АР Крим.

У ході обшуків правоохоронці вилучили документацію та інші докази, які підтверджують протиправну діяльність.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, На Харківщині викрили незаконні поставки медзасобів до ОРДЛО.