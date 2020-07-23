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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
23 июля 2020, 12:24 2

Зеленский отправился в рабочую поездку на Донбасс с президентом Швейцарии

23 июля 2020, 12:24 2
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Они встретятся с представителями миссии ОБСЕ
Они встретятся с представителями миссии ОБСЕ
Фото: Офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский совместно с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаруга отправился с рабочей поездкой в ​​Донецкую и Луганскую области.

Об этом сообщает просслужба Офиса президента, передает RegioNews.

Известно, что Президент Швейцарской Конфедерации Соммаруга находится в Украине с государственным визитом.

Они встретятся с представителями миссий СММ ОБСЕ, Международного комитета Красного креста, системы ООН в Украине и руководством Донецкой областной государственной администрации", - говорится в сообщении.

Кроме того, президенты двух стран изучат гуманитарную ситуацию в области, а также ознакомятся с реализацией программы "Большая стройка".

Напомним, у Зеленского посчитали, сколько обещаний он выполнил за год президентства.

Владимир Зеленский президент Донецкая область Луганская область визит
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