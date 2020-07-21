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21 июля 2020, 14:11 2

В "Слуге народа" назвали дату следующей внеочередной сессии Верховной Рады

21 июля 2020, 14:11 2
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Следующая внеочередная сессия Верховной Рады состоится 24 августа
Следующая внеочередная сессия Верховной Рады состоится 24 августа
Фото из открытых источников
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раньше этой даты депутаты могут собраться только в случае какого-то чрезвычайного происшествия

Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, пишет Regionews со ссылкой ZIK.

Депутат отметил, что парламентарии могут собраться на День Независимости, когда все украинцы будут отдыхать. Однако, Арахамия заявил, что между сегодняшним и августовским заседанием вряд ли состоится внеочередное заседание, ведь будет трудно собрать достаточное количество людей в зале.

Несмотря на слова Дмитрия Разумкова о том, что ВР может собраться на два-три внеочередные заседания в июле-августе, по словам Арахамии, парламентарии могут собраться на внеочередную сессию между 21 июля и 24 августа только в случае какой-то срочной события.

Напомним, вчера Дмитрий Разумков оценил работу парламента за год "на четверку".

Верховная Рада парламент Давид Арахамия заседание нардепы
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