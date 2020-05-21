Завершення будівництва проекту "Стіна" хочуть перенести на 2025 рік

Цього року на проект виділили ще 400 мільйонів гривень

Цього року на проект виділили ще 400 мільйонів гривень

Згідно із проектом розпорядження щодо внесення змін до Плану заходів проекту "Стіна", який Державна прикордонна служба надіслала до зацікавлених центральних органів виконавчої влади, завершення її будівництва перенесено на 2025 рік.

Про це у Facebook повідомляє громадська організація StateWatch, передає RegioNews.

Перенесення строків будівництва пояснюється скороченням фінансування, а також зростанням вартості будівельних матеріалів, робіт та послуг.

Загальна очікувана вартість проекту складе 4,1 млрд гривень.

В організації зазначають, що цього року на проект виділили ще 400 мільйонів гривень, а упродовж 2015-2019 років на ділянці українсько-російського кордону було облаштовано 546 км інженерних загороджень та 316 км рокадних доріг.

Якщо вірити прикордонникам, вказані роботи проекту "Стіна" було виконано на 86% та на 93% відповідно", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, зведення фізичного кордону між Україною та Російською Федерацією розпочалося в 2014 році і мало завершитися у 2018 році, однак строки продовжили до 2021 року.