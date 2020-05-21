17:52  21 травня
Гео Лерос: Єрмак є рушієм розвалу фракції "Слуга народу"
19:09  21 травня
Зеленський підписав "антиколомойський" законопроект про банки
15:53  21 травня
Мер Черкас Бондаренко готує позов до суду на Зеленського
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
21 травня 2020, 22:00 6

Завершення будівництва проекту "Стіна" хочуть перенести на 2025 рік

Читайте также
на русском языке
21 травня 2020, 22:00 6
Читайте также на русском языке
Цього року на проект виділили ще 400 мільйонів гривень
Цього року на проект виділили ще 400 мільйонів гривень

Згідно із проектом розпорядження щодо внесення змін до Плану заходів проекту "Стіна", який Державна прикордонна служба надіслала до зацікавлених центральних органів виконавчої влади, завершення її будівництва перенесено на 2025 рік. 

Про це у Facebook повідомляє громадська організація StateWatch, передає RegioNews.

Перенесення строків будівництва пояснюється скороченням фінансування, а також зростанням вартості будівельних матеріалів, робіт та послуг.

Загальна очікувана вартість проекту складе 4,1 млрд гривень.

В організації зазначають, що цього року на проект виділили ще 400 мільйонів гривень, а упродовж 2015-2019 років на ділянці українсько-російського кордону було облаштовано 546 км інженерних загороджень та 316 км рокадних доріг.

Якщо вірити прикордонникам, вказані роботи проекту "Стіна" було виконано на 86% та на 93% відповідно", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, зведення фізичного кордону між Україною та Російською Федерацією розпочалося в 2014 році і мало завершитися у 2018 році, однак строки продовжили до 2021 року.


кордон прикордонники проект Стіна Арсеній Яценюк
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Польща спростила в'їзд заробітчанам з України під час карантину
21 травня 2020, 20:31
Аваков, Степанов та Немчинов привезли Буковині реанімаційний вертоліт
21 травня 2020, 15:38
Україна відкриває кордон із країнами Європейського союзу та Молдовою
20 травня 2020, 16:50
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
21 травня 2020, 22:07
Навіщо і проти кого Вадим Столар запускає телеканал
18 травня 2020, 13:00
Фінансова криза: за чотири місяці мер Чернівців отримав понад пів мільйона
14 травня 2020, 13:26
"Не чув про такий рейтинг": мер Чернівців про лідерство міста за рівнем корумпованості
19 травня 2020, 12:00
Олег Ляшко вдруге став батьком
17 травня 2020, 13:19
У ЦВК нарахували собі зарплати до 300 тисяч гривень, - нардеп
15 травня 2020, 17:13
Останні Популярні
Іван Галунга
Павло Федосенко
Віктор Небоженко
Всі блоги »
Депутати, бізнесмени та ексмитники, або Хто контролює автовокзали Хмельниччини
20 травня 2020, 12:00
"Не чув про такий рейтинг": мер Чернівців про лідерство міста за рівнем корумпованості
19 травня 2020, 12:00
Всі публікації »
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Карантин в Україні: закінчити не можна продовжити, – НеПогода
16 травня 2020, 10:48
В Україні запахло виборами та реваншем, – НеПогода
09 травня 2020, 11:00
Всі відео »
Миколаєнко Володимир
Міський голова Херсона
Моргунов Сергій
Міський голова Вінниці
Філатов Борис
Міський голова Дніпра
Всі досьє »