Кабмін не може підвищити зарплату медикам, які працюють у навчальних закладах - Степанов

Фінансуванням медпунктів у школах займається місцева влада, оскільки навчальні заклади - це комунальна власність

Фінансуванням медпунктів у школах займається місцева влада, оскільки навчальні заклади - це комунальна власність

pixabay.com

Кабінет міністрів України не має наміру піднімати заробітну платню медпрацівникам, які працюють у навчальних закладах, оскільки навчальні заклади - це комунальна власність, яка належить об'єднаним територіальним громадам. Тобто фінансування відноситься до компетенції мерії або територіальних громад.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

"Медичні працівники працюють у навчальних закладах, а не в закладах охорони здоров'я, незважаючи на те, що вони є медичними працівниками. І дуже часто, особливо зараз, у період карантину, їх допомога і професійний рівень досить важливі для збереження здоров'я наших дітей", - сказав міністр.

Він також звернувся до влади на місцях з проханням самостійно підвищити зарплату медикам у навчальних закладах.

"Я звертаюся до наших представників місцевого самоврядування, мерів, тим більше, що у нас в жовтні місцеві вибори, - зробіть цей крок, можете підвищити їм заробітну плату до того рівня, до якого була підвищена медпрацівникам, які працюють у закладах охорони здоров'я", - підсумував Степанов.

Крім того, міністр нагадав, що на минулому засіданні уряду було ухвалено ряд важливих питань, ініційованих Міністерством охорони здоров'я.

По-перше, вчора було прийнято рішення щодо забезпечення фінансовим ресурсом, доплат медичним працівникам, починаючи з 1 вересня і до кінця року", - сказав він.

Степанов зазначив, що 19 червня було прийнято системне рішення уряду про підвищення зарплат медичним працівникам.

"Це підняття, якщо говорити в абсолютних цифрах, то лікарям в середньому зарплата буде підвищена на 3,5 тис. грн, середнього медперсоналу - близько 2,5 тис. грн, та молодшому медперсоналу - близько 1250 грн. Все це підняття розпочнеться з 1 вересня", - підкреслив голова МОЗ.

Раніше повідомлялося, що в Україні заборонена діяльність закладів громадського харчування і нічних клубів після 23:00 вечора до 07:00 ранку.