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20 июля 2020, 15:20 6

Дмитрий Разумков прокомментировал уровень зарплаты украинских нардепов

20 июля 2020, 15:20 6
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Фото: 24 канал
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По мнению спикера народные избранники получают нормальную зарплату, сравнительно с другими украинцами.

Об этом заявил глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков во время пресс-конференции, пишет RegioNews со ссылкой на издание "Слово и дело".

С точки зрения Разумкова, уровень зарплат народных депутатов должен соотноситься с уровнями доходов и заработных плат, которые получают украинцы.

При том уровне заработных плат, которые есть сегодня в государстве, я думаю, что зарплата народных депутатов соответствует нормальному уровню оплаты", - сказал он.

Спикер отметил, что размер зарплаты депутата не был неожиданностью для тех, кто пришел в Раду.

Ни для кого из народных депутатов не были неожиданностью те зарплаты, которые мы сегодня получаем. Я думаю, что нет такого человека, который говорил бы, что "мне хватает" или "не хочется больше". Хочется, но я думаю, что надо адекватно оценивать свою работу и оценивать работу других", - добавил Разумков.

Напомним, вчера "Слуга народа" Третьякова заявила, что считает зарплату нардепов недостаточной для качественной работы.

зарплаты нардепы Верховная Рада Дмитрий Разумков Галина Третьякова
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