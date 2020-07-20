Дмитрий Разумков прокомментировал уровень зарплаты украинских нардепов
По мнению спикера народные избранники получают нормальную зарплату, сравнительно с другими украинцами.
Об этом заявил глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков во время пресс-конференции, пишет RegioNews со ссылкой на издание "Слово и дело".
С точки зрения Разумкова, уровень зарплат народных депутатов должен соотноситься с уровнями доходов и заработных плат, которые получают украинцы.
При том уровне заработных плат, которые есть сегодня в государстве, я думаю, что зарплата народных депутатов соответствует нормальному уровню оплаты", - сказал он.
Спикер отметил, что размер зарплаты депутата не был неожиданностью для тех, кто пришел в Раду.
Ни для кого из народных депутатов не были неожиданностью те зарплаты, которые мы сегодня получаем. Я думаю, что нет такого человека, который говорил бы, что "мне хватает" или "не хочется больше". Хочется, но я думаю, что надо адекватно оценивать свою работу и оценивать работу других", - добавил Разумков.
Напомним, вчера "Слуга народа" Третьякова заявила, что считает зарплату нардепов недостаточной для качественной работы.