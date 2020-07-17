Рада відмовилася приєднувати Коцюбинське до столиці: селище залишиться частиною області
Селище стане частиною нового Бучанського району Київської області
Селище стане частиною нового Бучанського району Київської області
Відповідне рішення проєкту постанови №3650 підтримали 238 народних депутатів при мінімально необхідних 226.
Про це стало відомо із трансляції засідання парламенту, передає RegioNews.
При цьому територія Коцюбинської селищної територіальної громади включена до складу Бучанського району.
Відомо, що 17 липня Верховна Рада України прийняла Постанову № 3650, згідно із якою, в Україні скорочується кількість районів до 138.
Тепер в Україні набуває чинності новий адміністративно-територіальний устрій, попередні 490 районів депутати ліквідували.
Раніше повідомлялось, що ВР не розглядатиме мовний закон Бужанського.
17 липня 2020
"Баба, да!", тверк та "Міша по-новому"
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
Кум Катеринчука та фронтмен ТіКа. Хто стоїть за новою "Партією вінничан”
Депутати донецької облради та експомічник Богатирьової, або Хто контролює автовокзали Миколаївщини