Рада відмовилася приєднувати Коцюбинське до столиці: селище залишиться частиною області

Селище стане частиною нового Бучанського району Київської області

Селище стане частиною нового Бучанського району Київської області

Фото: з відкритих джерел

Відповідне рішення проєкту постанови №3650 підтримали 238 народних депутатів при мінімально необхідних 226.

Про це стало відомо із трансляції засідання парламенту, передає RegioNews.

При цьому територія Коцюбинської селищної територіальної громади включена до складу Бучанського району.

Відомо, що 17 липня Верховна Рада України прийняла Постанову № 3650, згідно із якою, в Україні скорочується кількість районів до 138.

Тепер в Україні набуває чинності новий адміністративно-територіальний устрій, попередні 490 районів депутати ліквідували.

Раніше повідомлялось, що ВР не розглядатиме мовний закон Бужанського.