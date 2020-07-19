"Слуги народа" работают над законом об оппозиции - Третьякова

В нем будут предусмотрены важные изменения в работе Верховной Рады

В нем будут предусмотрены важные изменения в работе Верховной Рады

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Нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова заявила, что народные избранники работают над так называемым законом об оппозиции.

Об этом нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова сказала в интервью "Громадському", сообщает RegioNews.

Одной из насущных проблем сегодня является подготовка закона, его готовят в группах, говорят, что это закон об оппозиции. На самом деле парламент требует изменений не только в оппозиции, и в коалиции, – отметила Третьякова.

Она добавила, что в законе нужно расписать, как работает коалиция, а не только, каким образом оппозиция может продвигать свои идеи.

По ее мнению, должна формироваться большая "организационная часть" коалиционного соглашения, в котором будет расписано, каким образом политические силы договариваются работать в Раде. Третьякова уверена, что это поможет наладить сотрудничество между депутатами и избежать драк и негативных явлений в парламенте. Она назвала это "большой парламентской реформой", которая еще не выписана.

Напомним, сегодня также стало известно, что Фракция "Слуга народа" создаст партийный кодекс этики .