На Кіровоградщині депутата міськради підозрюють у розтраті зерна на 51 млн гривень

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, інформує RegioNews.

Депутат, будучи директором та учасником ТОВ "Долинський комбiкормовий завод", розтратив шляхом зловживання своїм службовим становищем близько 11 тисяч тонн зерна кукурудзи, вартiстю понад 51 мільйон гривень, яка була передана цьому товариству на вiдповiдальне зберiгання", – йдеться у повiдомленнi.