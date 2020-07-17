09:46  17 липня
В Україні кількість одужавших за добу від COVID-19 перевищила кількість нових інфікованих
08:44  17 липня
"Слуга народу" Верещук запросила Кличка на відкриті дебати
08:19  17 липня
Ситуація на Донбасі: за добу поранили чотирьох українських військових
UA | RU
UA | RU
17 липня 2020, 11:14 3

На Кіровоградщині депутата міськради підозрюють у розтраті зерна на 51 млн гривень

17 липня 2020, 11:14 3
Читайте также на русском языке
Із заводу депутата зникло 11 тисяч тонн зерна
Із заводу депутата зникло 11 тисяч тонн зерна
Фото: gp.gov.ua
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці повідомили депутату Долинської мiськради Кiровоградської областi про підозру за фактом привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. За даним фактом відкрито кримінальну справу за ч. 5 ст. 191 КК України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, інформує RegioNews.

Депутат, будучи директором та учасником ТОВ "Долинський комбiкормовий завод", розтратив шляхом зловживання своїм службовим становищем близько 11 тисяч тонн зерна кукурудзи, вартiстю понад 51 мільйон гривень, яка була передана цьому товариству на вiдповiдальне зберiгання", – йдеться у повiдомленнi.

Досудове розслiдування триває. Пiдозрюваному вручили клопотання про обрання запобiжного заходу.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала переселенців з ОРДЛО, які відмивали гроші через криптовалюту.

прокуратура офіс бюджет правоохоронці посада депутат
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
Всі відео »
Кум Катеринчука та фронтмен ТіКа. Хто стоїть за новою "Партією вінничан”
Депутати донецької облради та експомічник Богатирьової, або Хто контролює автовокзали Миколаївщини
Всі публікації »
Сергій Возний
Іван Галунга
Михайло Дяденко
Всі блоги »