На Кіровоградщині депутата міськради підозрюють у розтраті зерна на 51 млн гривень
Правоохоронці повідомили депутату Долинської мiськради Кiровоградської областi про підозру за фактом привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. За даним фактом відкрито кримінальну справу за ч. 5 ст. 191 КК України.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, інформує RegioNews.
Депутат, будучи директором та учасником ТОВ "Долинський комбiкормовий завод", розтратив шляхом зловживання своїм службовим становищем близько 11 тисяч тонн зерна кукурудзи, вартiстю понад 51 мільйон гривень, яка була передана цьому товариству на вiдповiдальне зберiгання", – йдеться у повiдомленнi.
Досудове розслiдування триває. Пiдозрюваному вручили клопотання про обрання запобiжного заходу.
Нагадаємо, раніше СБУ затримала переселенців з ОРДЛО, які відмивали гроші через криптовалюту.